Depressão Ingrid: 370 ocorrências desde as 0h00 de domingo

A Proteção Civil registou cerca de 370 ocorrências desde as 0h00 de domingo - altura em que o estado de prontidão desceu para o nível 2, depois de ter estado no nível 3 entre as 16 horas de quinta-feira - e as 23h59 do passado sábado, devido à previsão de mau tempo provocado pela passagem da depressão Ingrid.

"Registámos um total de 372 ocorrências. Tivemos 67 quedas de árvores, 83 movimentos de massa - porque os solos estão muito saturados, devido ás chuvas das últimas semanas - 82 inundações e 57 quedas de estruturas", explicou à Renascença o comandante Pedro Araújo.

O oficial de operações do Comando Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil revelou ainda que "os distritos de Coimbra e de Leiria foram aqueles onde se registaram mais ocorrências".

Depressão Joseph a caminho

Portugal continental já começa a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima, sobretudo no Minho e Douro Litoral.

Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, os efeitos da tempestade depressões Joseph irão estender-se depois, de forma gradual, às restantes regiões de Portugal continental na noite de segunda para terça-feira.

Assim, o IPMA prevê para esta segunda-feira "períodos de chuva, persistente e por vezes forte", que amanhã passam "a regime de aguaceiros, "que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada".

Adianta ainda que estão previstas ondas com quatro a cinco metros na costa ocidental, a partir de segunda-feira, que irão aumentando, podendo atingir 12 metros de altura máxima a partir de terça-feira à tarde.

Devido à passagem da depressão Joseph por Portugal continental, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real vão passar por fases sob aviso laranja para agitação marítima nos próximos dias.

Já sob aviso laranja estão os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real, estando quase todo o território em aviso amarelo devido à chuva e ao vento nos próximos dias.