Dois feridos em explosão em churrasqueira no concelho da Amadora

26 jan, 2026 - 12:29 • Lusa

O alerta para a explosão, que ocorreu na Avenida Rui Luís Gomes, na freguesia da Encosta do Sol, foi dado às 10h30.

Duas pessoas ficaram hoje feridas na sequência de uma explosão numa churrasqueira na freguesia da Encosta do Sol, Alfornelos, no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

"Na origem da explosão esteve uma fuga de gás. Não houve incêndio. Há dois feridos que foram já transportados para o Hospital Amadora-Sintra", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

Às 11h50 estavam no local 19 operacionais (Bombeiros da Amadora, Instituto Nacional de Emergência Médica, Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária), com o apoio de oito veículos.

