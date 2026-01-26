Droga, armas e dinheiro: PJ desmantela rede criminosa em Odivelas

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou, no último fim de semana, uma associação criminosa dedicada ao tráfico de estupefacientes que operava na zona da Grande Lisboa, numa operação realizada em Odivelas.

Em comunicado, a PJ adianta que a ação policial foi desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e resultou na detenção de dois homens, suspeitos de integrarem uma estrutura criminosa organizada.

“No decurso da operação foram detidos dois homens e apreendidas quantidades significativas de produto estupefaciente”, refere a Judiciária, especificando a apreensão de 25.661,67 gramas de canábis em resina, 4.890 gramas de canábis em folhas e 13,62 gramas de cocaína.

Segundo a mesma nota, foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias, que permitiram ainda apreender “duas armas de fogo, uma das quais de calibre de guerra, munições, 65.215 euros em numerário, um veículo de luxo, um motociclo e diversos instrumentos de pesagem e outros objetos com valor probatório”.

A investigação apurou que os suspeitos “integravam uma estrutura criminosa organizada, responsável pela importação, armazenamento e comercialização de estupefacientes”, uma atividade que, sublinha a PJ, “gera elevados lucros, frequentemente investidos em bens de luxo e num estilo de vida ostentatório”.

De acordo com a Judiciária, este modo de atuação “funciona como incentivo para a continuação da atividade ilícita, tornando o grupo altamente resiliente e perigoso”.

A operação teve como objetivo “interromper de forma decisiva a atividade criminosa, responsabilizar os envolvidos e proteger a sociedade dos efeitos nocivos do tráfico de estupefacientes”, lê-se ainda no comunicado.

Os detidos vão ser presentes à autoridade judicial competente para aplicação das medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo DIAP da Comarca de Lisboa Norte, em Loures, e a investigação prossegue.