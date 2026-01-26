Ouvir
Exibidora de cinema Cineplace encerrou salas e foi alvo de processo de insolvência

26 jan, 2026 - 17:37 • Lusa

Apesar de ter apresentado um Plano Especial de Revitalização (PER) que lhe permitiu recuperar capacidades de gestão, a exibidora Cineplace, que chegou a ser a segunda maior a operar no mercado português, foi alvo de um processo de insolvência.

A exibidora cinematográfica Cineplace, que encerrou as salas de cinema que explora em Portugal, foi alvo de um processo de insolvência, de acordo com decisão judicial consultada pela agência Lusa.

Segundo o portal Citius, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte proferiu, no passado dia 16, uma sentença de declaração de insolvência da exibidora e os credores, entre os quais alguns dos centros comerciais onde a empresa operava, têm trinta dias para reclamar créditos junto da Orient Cineplace.

A Cineplace é uma marca da exibidora brasileira Grupo Orient, que operava em Portugal desde 2013.

A exibidora, que chegou a ser a segunda maior a operar no mercado português, já tinha apresentado um Plano Especial de Revitalização (PER), homologado em 2021, que lhe permitiu recuperar capacidades de gestão.

A agência Lusa tentou obter mais informações e esclarecimentos junto da administração da Orient Cineplace, mas não obteve resposta.

Em 2025, a Cineplace encerrou os cinemas em Portimão e na Guia, ambos no distrito de Faro, e também no Funchal (Madeira) e no Seixal (Setúbal).

O encerramento das restantes salas foi progressivo entre dezembro passado e janeiro deste ano: Fecharam portas as salas de cinema na Guarda, nas Caldas da Rainha (Leiria), depois na Covilhã, em Leiria, em Viana do Castelo, em Braga, e igualmente em São João da Madeira (Porto) e em Loures (Lisboa).

Sobre a situação dos trabalhadores afetos à Cineplace, fonte do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual disse hoje à Lusa que tinha prevista uma reunião com a exibidora, ainda não agendada, não só para discutir o encerramento de salas como a revisão da tabela salarial.

Segundo informações do portal Citius, a insolvência da Orient Cineplace foi requerida pelo centro comercial Algarve Shopping (Guia), que pertence à Sonae Sierra.

Na semana passada, em resposta a um pedido de esclarecimento da Lusa sobre a estratégia da Sonae Sierra para a exploração de cinema, o grupo empresarial admitiu que o setor da exibição comercial "tem atravessado transformações significativas nos últimos anos, com impacto direto na respetiva procura efetiva dos espaços e nos modelos de operação do negócio".

"Nesse contexto, os nossos ativos têm vindo a adaptar-se a estas tendências, assegurando que cada espaço mantém uma proposta de valor ajustada ao perfil dos utilizadores locais", afirmou, genericamente, a Sonae Sierra.

De acordo com os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) divulgados este mês, em 2025 a exibidora Cineplace detinha 58 salas, pelas quais passaram cerca de 622 mil espectadores, totalizando 3,3 milhões de euros de receita de bilheteira.

Estes valores de receita e audiência representaram uma quebra de mais de 30% face a 2024. Em 2019 detinha 14 "multiplex" e 85 salas. Nesse ano, anterior à pandemia da covid-19, obteve 9,1 milhões de euros de receita de bilheteira e teve 1,7 milhões de espectadores.

O panorama da exibição de cinema comercial em "multiplex", dentro de centros comerciais, tem em 2026 uma reconfiguração diferente, pelo encerramento das salas Cineplace e também algumas da NOS Lusomundo Cinemas, líder no mercado.

Há ainda o caso do Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, o maior complexo de cinema do país, explorado pela exibidora UCI, que foi autorizado a desafetar a atividade cinematográfica em nove das 20 salas.

De acordo com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), a desafetação daquelas salas foi autorizada por questões de "viabilidade económica". .

Na sequência de todos estes encerramentos, a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, anunciou a criação de um grupo de trabalho para refletir sobre a exibição de cinema no país.

Em dezembro, Margarida Balseiro Lopes disse à Lusa que este grupo de trabalho, que integra a IGAC e o ICA, iria "olhar para o histórico dos últimos três anos" sobre pedidos de desafetação, e que terá conclusões no primeiro trimestre deste ano.

