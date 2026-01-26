Habitações em risco de evacuação no Cávado. APA espera "noite complicada" com "muita chuva"

26 jan, 2026 - 22:09 • Miguel Marques Ribeiro
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) espera uma noite com um agravamento das cheias no Norte e Centro do país. “Vai ser uma noite complicada, tenho que lhe confessar”, declara o presidente da APA, José Pimenta Machado, num balanço feito à Renascença.
Em Vila do Prado, junto às margens do Rio Cávado há três habitações que as autoridades estão a acompanhar. “Já falámos com a Proteção Civil, estamos a avaliar a situação, há ali umas casas junto às margens”.
O representante da APA admite que está a ser “ponderada uma eventual retirada das pessoas” das suas habitações, caso o caudal do rio continue a subir. “Vamos ver, quem toma a decisão é a Proteção Civil”.
A situação é particularmente difícil nas bacias a norte do Mondego e também no rio Tejo, sobretudo porque são esperados “picos de precipitação” durante a noite.
“Temos ainda muita chuva”, destaca o responsável. “Esta noite, de acordo com as condições, ainda vai ocorrer muita precipitação”.
A situação “mais preocupante” verifica-se em Águeda, declara Pimenta Machado. “Neste momento, a parte habitualmente inundável está inundável. Vamos ver se conseguimos evitar que chegue à zona urbana. Estamos a gerir, mas há muita água que está a correr na bacia do Vouga. E esta noite vai chegar mais, vamos ter mais precipitação”, destaca o responsável.
Relativamente aos outros caudais, ainda não atingiram o limite de alerta, mas há uma tendência de subida.
“Na bacia do Minho, os caudais do rio Minho subiram. O valor do caudal é de 1.000 metros cúbicos por segundo. O valor de alerta é de 1.400”, mas ainda “estão controlados.”
Mau tempo
“No Cávado, a Barragem da Caniçada está a descarregar 500 metros cúbicos por segundo”. Em Amarante, passam 1.000 metros cúbicos de água por segundo. Aqui “A situação está controlada, mas obriga a particular atenção. Tem que ser muito bem controlada e monitorizada”, afirma Pimenta Machado.
No Douro, Mondego e no Tejo, os caudais são para já geríveis, mas com tendência também para aumentar, o que levanta preocupações. No Tejo, o caudal é de cerca de 1.800 metros cúbicos por segundo. “O caudal que nos preocupa é acima dos 2.300”, aponta o presidente da APA.
Um dos fatores de incerteza prende-se com a água que vai ser descarregada pelas barragens espanholas. “Acabámos de receber a informação de que eles vão aumentar um bocadinho os caudais, mas ainda é gerível”, assegura a agência pública.
“Estamos a passar uma situação verdadeiramente excepcional, uma sequência de várias tempestades. Os solos estão saturados, não absorvem nada. Qualquer chuva se transforma em escorrência. Temos as barragens cheias”, sublinha o dirigente.
A continuação das intempéries tem criado dificuldades. “Já vamos na quarta, quinta, sexta, tempestade seguida. Hoje vai chover muito durante a noite. Amanhã há um alívio, mas quinta-feira regressa a chuva e para a semana temos mais precipitação. Então estamos a passar uma fase muito, muito complicada”, reconhece.
Apesar de tudo, José Pimenta Machado deixa uma palavra de optimismo: “estamos confiantes que as coisas vão correr bem, mas, obviamente, temos aqui uns dias para frente de alguma complexidade”.