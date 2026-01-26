Habitações em risco de evacuação no Cávado. APA espera "noite complicada" com "muita chuva"

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) espera uma noite com um agravamento das cheias no Norte e Centro do país. “Vai ser uma noite complicada, tenho que lhe confessar”, declara o presidente da APA, José Pimenta Machado, num balanço feito à Renascença.

Em Vila do Prado, junto às margens do Rio Cávado há três habitações que as autoridades estão a acompanhar. “Já falámos com a Proteção Civil, estamos a avaliar a situação, há ali umas casas junto às margens”.

O representante da APA admite que está a ser “ponderada uma eventual retirada das pessoas” das suas habitações, caso o caudal do rio continue a subir. “Vamos ver, quem toma a decisão é a Proteção Civil”.

A situação é particularmente difícil nas bacias a norte do Mondego e também no rio Tejo, sobretudo porque são esperados “picos de precipitação” durante a noite.

“Temos ainda muita chuva”, destaca o responsável. “Esta noite, de acordo com as condições, ainda vai ocorrer muita precipitação”.

Caudais geríveis, mas a aumentar

A situação “mais preocupante” verifica-se em Águeda, declara Pimenta Machado. “Neste momento, a parte habitualmente inundável está inundável. Vamos ver se conseguimos evitar que chegue à zona urbana. Estamos a gerir, mas há muita água que está a correr na bacia do Vouga. E esta noite vai chegar mais, vamos ter mais precipitação”, destaca o responsável.

Relativamente aos outros caudais, ainda não atingiram o limite de alerta, mas há uma tendência de subida.

“Na bacia do Minho, os caudais do rio Minho subiram. O valor do caudal é de 1.000 metros cúbicos por segundo. O valor de alerta é de 1.400”, mas ainda “estão controlados.”