PSP

​Idosa desaparecida em Barcelos encontrada em Lisboa

26 jan, 2026 - 18:45 • Ricardo Vieira

Mulher de 75 anos, com Alzheimer, foi localizada pela PSP na estação ferroviária de Sete Rios, a quase 400 quilómetros de casa, dois dias depois de ter sido dada como desaparecida.

Uma idosa, que desapareceu na cidade de Barcelos, foi encontrada dias depois na estação de Sete Rios, em Lisboa, a quase 400 quilómetros de casa.

A mulher, de 75 anos, “que sofre de várias patologias, incluindo Alzheimer”, foi dada como desaparecida pela filha na passada segunda-feira, 19 de janeiro, indicou esta segunda-feira a PSP, em comunicado.

Acabou por ser localizada na estação ferroviária de Sete Rios, dois dias depois, na quarta-feira, com “sinais de desorientação”.

A PSP deslocou-se ao local e acompanhou a idosa ao Hospital Amadora-Sintra. A mulher foi posteriormente entregue aos cuidados da filha, ao final da tarde.

A Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP reforça, em comunicado, que “mantém uma vigilância contínua e rigorosa nas redes de transportes públicos ferroviários e do Metropolitano de Lisboa, visando assegurar a proteção e a tranquilidade dos passageiros e respetivos bens”.

