​Idosa desaparecida em Barcelos encontrada em Lisboa

26 jan, 2026 - 18:45 • Ricardo Vieira
Uma idosa, que desapareceu na cidade de Barcelos, foi encontrada dias depois na estação de Sete Rios, em Lisboa, a quase 400 quilómetros de casa.
A mulher, de 75 anos, “que sofre de várias patologias, incluindo Alzheimer”, foi dada como desaparecida pela filha na passada segunda-feira, 19 de janeiro, indicou esta segunda-feira a PSP, em comunicado.
Acabou por ser localizada na estação ferroviária de Sete Rios, dois dias depois, na quarta-feira, com “sinais de desorientação”.
A PSP deslocou-se ao local e acompanhou a idosa ao Hospital Amadora-Sintra. A mulher foi posteriormente entregue aos cuidados da filha, ao final da tarde.
A Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP reforça, em comunicado, que “mantém uma vigilância contínua e rigorosa nas redes de transportes públicos ferroviários e do Metropolitano de Lisboa, visando assegurar a proteção e a tranquilidade dos passageiros e respetivos bens”.