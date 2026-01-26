Ouvir
Infarmed suspende venda de vários lotes do medicamento antidepressivo Sertralina toLife

26 jan, 2026 - 13:05 • Lusa

O Infarmed refere que a Towa Pharmaceutical irá proceder à recolha voluntária de nove lotes referentes aos medicamentos Sertralina toLife 50 e 100 miligramas, comprimidos revestidos por película, "por ter sido detetada uma impureza acima do limite aceitável".

A+ / A-

A autoridade nacional do medicamento suspendeu a comercialização de nove lotes do fármaco antidepressivo Sertralina toLife, por terem sido detetados valores elevados de uma impureza, segundo uma circular da autoridade nacional do medicamento.

Noutra circular informativa, também publicada no "site", a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde determina a suspensão imediata da comercialização de dez lotes dos medicamentos Tenormin, Atenolol 50 mg e 100 mg comprimidos revestidos por película, usados no trabalho da hipertensão.

Segundo o Infarmed, a empresa Pharmanovia vai proceder à recolha voluntária destes lotes devido a ter sido detetada "a omissão" no Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo, a referência à reação adversa "depressão".

A autoridade do medicamento apela às entidades que possuam estes lotes de medicamento em "stock" para que não os vendam, dispensem ou administrem, devendo proceder à sua devolução.

"Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a estes lotes não devem interromper o tratamento" e, logo que possível, devem consultar o médico para que possa analisar a necessidade ou não da substituição por um medicamento alternativo.

