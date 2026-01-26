Linha do Minho suspensa após atropelamento mortal

26 jan, 2026 - 21:51 • Lusa
A circulação na Linha do Minho está suspensa entre São Pedro da Torre e Valença, no distrito de Viana do Castelo, após um atropelamento ferroviário que provocou esta segunda-feira à noite um morto, adiantaram fontes policiais e da IP.
O alerta para o incidente foi dado pelas 20h08 e o atropelamento ocorreu entre as estações de São Pedro da Torre e Valença.
Fonte policial referiu à Lusa que o atropelamento resultou na morte de um homem com cerca de 50 anos.
A circulação na Linha do Minho encontrava-se suspensa pelas 21h15, referiu fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).
Segundo o Comando Sub-regional do Alto Minho, para o local foram deslocados elementos dos bombeiros de Valença, da ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença e da GNR.
Pelas 21:15, mantinham-se no local 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas, segundo o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).