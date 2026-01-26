Mais de 1.600 professores colocados em zonas com carência de docentes

Um total de 1.639 professores foram colocados nos quadros de escolas públicas do país com carência de docentes, anunciou esta segunda-feira o Governo, ao divulgar os resultados de um novo concurso externo extraordinário.

Neste concurso foram abertas 1.800 vagas e 1.639 foram ocupadas por docentes para as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve, sinalizadas com falta de professores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Ministério da Educação, Ciência e Inovação assegura, em comunicado, que as 161 vagas que ficaram por preencher "não traduzem situações de alunos sem aulas, uma vez que são vagas de QZP [Quadros de Zona Pedagógica] e não de horários em escolas".

A maioria das vagas - 1.220 - foi preenchida nos QZP dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, "a região do país com maior incidência de situações de alunos sem aulas".

Todas as vagas - 215 - relativas ao 1.º ciclo do ensino básico, "um dos mais carenciados", foram ocupadas, adianta o ministério, citando as listas definitivas de colocação hoje publicadas pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo.