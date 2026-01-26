Mau tempo continua sem dar descanso

O mau tempo continua a dominar o cenário meteorológico, com chuva persistente, vento forte e agitação marítima a afetarem grande parte do território. Trata-se dos efeitos da depressão Joseph, que começam por se fazer sentir no Minho e no Douro Litoral e que deverão estender-se gradualmente às restantes regiões de Portugal continental entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira.

De acordo com o IPMA, esta segunda-feira o céu vai apresentar-se muito nublado ou encoberto, com períodos de chuva que se tornarão gradualmente persistentes e, por vezes, intensos a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, sobretudo nas serras do Minho.

O vento soprará fraco a moderado de sudoeste, podendo atingir os 30 km/h, mas irá intensificar-se ao longo do dia, tornando-se moderado a forte no litoral a partir da manhã. A norte do Cabo de Sines, são esperadas rajadas que podem chegar aos 80 km/h a partir do meio da tarde. Nas terras altas, o vento poderá atingir 55 km/h, com rajadas até 100 km/h, especialmente nas regiões Norte e Centro.

Está prevista uma subida da temperatura mínima, mais significativa no interior das regiões Centro e Sul, bem como uma ligeira subida da temperatura máxima, sobretudo no Norte.

O IPMA colocou os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real sob aviso laranja devido à precipitação. Quase todo o território nacional encontra-se também sob aviso amarelo por causa da chuva e do vento nos próximos dias.

Quanto à agitação marítima, são esperadas ondas entre quatro e cinco metros na costa ocidental a partir de segunda-feira, com tendência para agravamento, podendo atingir uma altura máxima de 12 metros a partir da tarde de terça-feira.

Nos Açores, o IPMA emitiu aviso vermelho para os grupos Ocidental e Central devido à forte agitação marítima. As previsões apontam para ondas de noroeste com cerca de 10 metros de altura significativa e picos que podem chegar aos 19 metros. O aviso vermelho para o grupo Ocidental vigora entre a noite de segunda-feira e o final da tarde de terça-feira, enquanto no grupo Central estará ativo entre a madrugada e a noite de terça-feira.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria encontram-se sob aviso laranja. Prevê-se vento forte de oeste, com rajadas até 110 km/h, entre a manhã de segunda-feira e a madrugada de terça-feira, bem como agitação marítima significativa a partir de terça-feira.

Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores, a influência da depressão Joseph deverá prolongar-se nos próximos dias. Apesar de o núcleo do sistema se encontrar afastado do arquipélago, os seus efeitos continuarão a fazer-se sentir, provocando um agravamento das condições meteorológicas, sobretudo ao nível do vento e do estado do mar.