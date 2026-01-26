Ouvir
Depressão Joseph

Mau tempo faz cinco desalojados em Oeiras

26 jan, 2026 - 19:40 • Anabela Góis , com redação

Desde a meia-noite, a Proteção Civil registou quase 700 ocorrências, sobretudo inundações, deslizamentos de terras e quedas de árvores.

Cinco pessoas ficaram desalojadas esta segunda-feira no município de Oeiras, quando uma habitação foi atingida por um deslizamento de terras na sequência do mau tempo provocado pela passagem da depressão Joseph.

Desde a meia-noite, a Proteção Civil registou quase 700 ocorrências, sobretudo inundações, deslizamentos de terras e quedas de árvores.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 212 ocorrências, e a zona Centro foram as regiões mais afetadas pelo temporal.

Para as próximas horas espera-se um agravamento do estado do tempo. As previsões apontam para mais chuva, vento forte e agitação marítima.

O comandante Pedro Araújo pede especial atenção às zonas de risco, como estruturas temporárias, zonas de arvoredo, zonas junto ao mar ou estradas submersas.

De acordo com o comandante Pedro Araújo, da Proteção Civil, não há autoestradas ou estradas nacionais afetadas, mas alguns caminhos e estradas municipais estão cortados ou condicionados.

Nas próximas horas, os rios vão continuar a subir e teme-se uma noite complicada em várias bacias hidrográficas, já avisou a Agência Portuguesa do Ambiente.

