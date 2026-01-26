Ministério da Justiça: "Nada impede" que Ordem dos Advogados crie lista de defensores oficiosos para megaprocessos

O Ministério da Justiça considera que “nada impede” a Ordem dos Advogados (OA) de criar uma lista de defensores oficiosos para que os megaprocessos, como a Operação Marquês, não parem.

O gabinete da ministra Rita Júdice toma posição após o bastonário João Massano ter anunciado que os julgamentos considerados complexos poderão ser acompanhados por um ou dois advogados oficiosos.

“Nada impede que a OA crie uma escala de defensores para processos de grande dimensão ou de especial complexidade, caso entenda que o atual sistema não dá resposta adequada a estes processos”, refere o Ministério da Justiça.

A tutela sublinha que a elaboração das listas de advogados oficiosos é da responsabilidade da Ordem dos Advogados.

“O Ministério da Justiça esclarece que não se encontra a participar em qualquer processo para a criação e implementação desta medida. Mais se esclarece que não foram recebidas pelo Ministério da Justiça, até ao momento, propostas relativas à criação e operacionalização de tais equipas”, sublinha o comunicado.

A nomeação de defensores oficiosos “é realizada pela secretaria do tribunal, Ministério Público ou órgãos de polícia criminal, com base na lista de escala de prevenção elaborada e disponibilizada pela OA, sendo da exclusiva responsabilidade desta a designação dos advogados constantes da referida lista”, esclarece o Governo.