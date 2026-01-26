Ouvir
Ministério da Justiça: "Nada impede" que Ordem dos Advogados crie lista de defensores oficiosos para megaprocessos

26 jan, 2026 - 23:01 • Ricardo Vieira

O gabinete da ministra Rita Júdice toma posição após o bastonário João Massano ter anunciado que julgamentos complexos, como a Operação Marquês, poderão ser acompanhados por um ou dois advogados oficiosos.

O Ministério da Justiça considera que “nada impede” a Ordem dos Advogados (OA) de criar uma lista de defensores oficiosos para que os megaprocessos, como a Operação Marquês, não parem.

O gabinete da ministra Rita Júdice toma posição após o bastonário João Massano ter anunciado que os julgamentos considerados complexos poderão ser acompanhados por um ou dois advogados oficiosos.

“Nada impede que a OA crie uma escala de defensores para processos de grande dimensão ou de especial complexidade, caso entenda que o atual sistema não dá resposta adequada a estes processos”, refere o Ministério da Justiça.

A tutela sublinha que a elaboração das listas de advogados oficiosos é da responsabilidade da Ordem dos Advogados.

“O Ministério da Justiça esclarece que não se encontra a participar em qualquer processo para a criação e implementação desta medida. Mais se esclarece que não foram recebidas pelo Ministério da Justiça, até ao momento, propostas relativas à criação e operacionalização de tais equipas”, sublinha o comunicado.

A nomeação de defensores oficiosos “é realizada pela secretaria do tribunal, Ministério Público ou órgãos de polícia criminal, com base na lista de escala de prevenção elaborada e disponibilizada pela OA, sendo da exclusiva responsabilidade desta a designação dos advogados constantes da referida lista”, esclarece o Governo.

O Ministério da Justiça assinala que está empenhado na “aprovação de medidas de combate aos expedientes manifestamente dilatórios” e reafirma o seu compromisso com o “acesso efetivo ao direito e aos tribunais, promovendo soluções eficientes e responsáveis no uso dos recursos públicos”.

Em declarações à Renascença, a 17 de janeiro, o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano anunciou que os julgamentos considerados complexos poderão, em breve, ser acompanhados por um ou dois advogados oficiosos.

João Massano considera que é preciso combater o que diz ser um ataque à advocacia que tem "chocado" na Operação Marquês.

“A iniciativa surge pela necessidade de proteger a advocacia muito atacada, tem chocado o tratamento aos oficiosos apanhados no meio da tempestade do processo da Operação Marquês. Tratamento dado por arguidos, advogados já constituídos e isso não é digno e respeitoso.”

De acordo com o bastonário da OA, a medida, bem aceite e já a ser ultimada pelo Conselho Superior da Magistratura e pela juíza presidente da comarca, pretende a criação de uma escala de defensores para processos de especial complexidade, conhecidos por megaprocessos.

