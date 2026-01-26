PJ detém suspeito de retirar filha de três anos da casa da mãe no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 42 anos, fortemente indiciado pela “prática dos crimes de rapto agravado, violência doméstica agravada, resistência e coação sobre funcionário e detenção de arma proibida”.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informa que a detenção foi levada a cabo pela Diretoria do Norte, após “incessantes diligências de investigação” desenvolvidas desde sexta-feira, data em que o inquérito foi delegado na força policial.

De acordo com a PJ, no passado dia 19, durante uma visita à filha, de três anos, o suspeito “subtraiu a criança de casa da sua ex-mulher, no Porto, e colocou-se em fuga”.

Durante esse período, o homem manteve contacto com a ex-companheira, comunicando-lhe as condições e exigências que pretendia ver cumpridas para proceder à restituição da menor, refere ainda o comunicado.

A criança e o suspeito acabaram por ser localizados ao final da tarde de ontem, na cidade de Matosinhos.

“Uma vez reunidas as condições de segurança e a salvaguarda da integridade física da menor, procedeu-se à abordagem do agressor, que resistiu fisicamente, tentando opor-se à detenção e recuperação da menor, investindo contra os funcionários desta polícia”, indica a PJ.

No âmbito da investigação, foi também identificado um local onde o suspeito se havia refugiado com a filha — um abrigo de montanha na zona de Montalegre — onde foi apreendida uma arma proibida, bem como uma quantia em dinheiro.

A menor, encontrada “em deficientes condições de higiene”, foi entregue à mãe. O detido será presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.