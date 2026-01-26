Portugal continental sob aviso vermelho devido a ondulação

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou para vermelho os avisos devido à agitação marítima e para laranja devido à queda de neve, devido aos efeitos da depressão Joseph na passagem por Portugal continental.

Devido à agitação marítima, os distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Beja, Leiria, Lisboa, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto passam a estar sob aviso vermelho, durante o dia de quarta-feira.

Em aviso laranja devido à queda de neve foram colocados os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Castelo Branco, entrando em vigor na terça-feira até à madrugada de quarta-feira.

Foram também emitidos pelo IPMA avisos laranja devido ao vento, abrangendo todos os distritos de Portugal continental à exceção de Bragança.

De acordo com a Proteção Civil, cerca de 370 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas hoje em Portugal continental até às 15:00, devido à passagem da depressão Joseph, afetando sobretudo Lisboa e Vale do Tejo e a região Centro.

Num novo comunicado, o IPMA sublinhou que com o deslocamento da depressão Joseph para leste, prevê-se "a passagem de sistemas frontais pelo continente, dando origem a dois episódios semelhantes que terão o período mais gravoso" na noite de hoje para terça-feira e de terça para quarta-feira.

"Prevê-se ocorrência de precipitação persistente e por vezes forte, que poderá ser ocasionalmente de granizo e acompanhada de trovoada", apontou.

Quanto à agitação marítima, o IPMA prevê ondas de noroeste com 4 a 5 metros na costa ocidental a partir de hoje, aumentando gradualmente para 7 a 8 metros na quarta-feira, podendo atingir 14 metros de altura máxima, sendo temporariamente de oeste/sudoeste durante a noite e manhã de terça-feira.

Adicionalmente, preveem-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros na costa sul do Algarve na quarta-feira, destacou.

De acordo com o IPMA, prevê-se queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros de altitude nas regiões Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de queda de neve na serra de S. Mamede.

O vento soprará do quadrante oeste, com rajadas da ordem de 95-100 km/h, sendo até 110-120 km/h nas terras altas.

O IPMA indicou ainda que o estado do tempo previsto para a noite de terça para quarta-feira poderá "ter a necessidade de agravamento dos avisos emitidos (...), em especial o aviso de rajada", aconselhando o acompanhamento das atualizações emitidas.