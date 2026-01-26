Sargentos da GNR querem revisão da lei do associativismo para acabar com proibição de sindicatos

A Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) defendeu esta sexta-feira uma revisão da lei do associativismo na GNR que ponha fim à proibição de sindicatos na Guarda e passa a consagrar o direito de negociação com o Governo.

O presidente da ANSG, Ricardo Rodrigues, disse à Lusa que a lei do associativismo na Guarda Nacional Republicana não é revista há 21 anos, defendendo por isso uma revisão que tenha como "prioridade a consagração da negociação coletiva e uma discussão sobre a constituição de sindicatos na GNR", tal como acontece na PSP.

Ricardo Rodrigues adiantou que vai solicitar à Federação Europeia dos Sindicatos de Polícia (EU.Pol) que apresente uma queixa na União Europeia e no Comité Económico e Social Europeu (CESE) sobre esta "discriminação imposta aos militares da GNR, que estão proibidos de constituir associações sindicais e desprovidos do direito à negociação coletiva".

A ANSG, tal como a Associação dos Profissionais da Guarda (APG), fazem parte da Eu.POL, federação sindical europeia composta por sindicatos de polícia da Bélgica, Países Baixos, Suíça e Espanha.