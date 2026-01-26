Sindicato dos inspetores do trabalho desconvoca greve de 27 de janeiro

A paralisação de 24 horas para o dia 27 de janeiro iria acontecer dois dias antes de o sindicato e o Governo iniciarem negociações sobre a revisão das carreiras e, segundo Carla Cardoso, o executivo comprometeu-se com o sindicato a apreciar aquela questão no âmbito da negociação com o SIT.

O cancelamento da ação aconteceu depois de o Governo ter assumido o compromisso de resolver a promoção de 202 inspetores que não foram promovidos e que se encontram em posição para tal, explicou a dirigente sindical.

A desconvocação da greve na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi aprovada pelos sócios do SIT numa assembleia geral extraordinária convocada para esta segunda-feira para decidir o que fazer em relação à paralisação, adiantou à Lusa a presidente do sindicato, Carla Cardoso.

O Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT) desconvocou esta segunda-feira a greve marcada para terça-feira, depois de obter um compromisso do Governo em acautelar a promoção de cerca de 200 trabalhadores , afirmou à Lusa a presidente do sindicato.

"Não nos parece de boa-fé iniciar negociações existindo este compromisso do Governo", afirma a presidente do SIT, admitindo que, mais à frente, pode ocorrer uma nova greve se se verificar uma "quebra de compromisso" do executivo.

A paralisação dos inspetores da ACT tinha sido aprovada em assembleia geral do SIT a 5 de janeiro.

O pré-aviso de greve emitido em 19 de janeiro reivindicava a "abertura de concursos de promoção para todos os inspetores de trabalho, que não foram abrangidos nos últimos procedimentos concursais".

Num texto remetido ao Governo hoje, na sequência da desconvocação da greve, a que a Lusa teve acesso, a direção do SIT explica que a assembleia "deliberou desconvocar a greve, em virtude de se ir iniciar no próximo dia 29 de janeiro de 2026 o processo negocial tendo em vista a revisão da carreira, onde nessa sede se espera que se consolidem compromissos de forma a evitar injustiças, discrepâncias e assimetrias relativas aos inspetores que entretanto não foram promovidos, bem como em relação a todos os outros inspetores do trabalho".

"Como sempre estivemos de boa-fé negocial, nos termos do protocolo subscrito, esperamos consolidar esses compromissos", lê-se na missiva.