Campanha Viaje Sem Pressa: Doze vítimas mortais em apenas uma semana

Doze pessoas morreram em acidentes rodoviários durante a campanha “Viaje Sem Pressa”, dedicada ao combate ao excesso de velocidade. O balanço agora divulgado, em comunicado, dá ainda conta de 24 feridos graves e 708 feridos ligeiros, num total de 3.130 acidentes registados entre 20 e 26 de janeiro.

A campanha marcou o arranque do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026 e decorreu nos distritos do Porto, Setúbal e Viana do Castelo, com ações de sensibilização e operações de fiscalização em todo o país. Foi promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública, contando também com a participação das administrações regionais dos Açores e da Madeira.

Em comparação com o período homólogo de 2025, registaram-se mais 510 acidentes e mais duas vítimas mortais, embora se tenha verificado uma redução de 21 feridos graves e de 279 feridos ligeiros.

De acordo com o comunicado conjunto das autoridades, as 12 vítimas mortais eram todas do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 87 anos. Os acidentes mortais — 11 no total — ocorreram nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, resultando de três colisões e oito despistes.

Durante a campanha foram fiscalizados 5,7 milhões de veículos, através de meios automáticos e presenciais. Deste total, 5,1 milhões foram controlados pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR, e cerca de 590 mil pelas forças de segurança. Em ações presenciais, a GNR e a PSP fiscalizaram cerca de 53 mil veículos e condutores.

No total, foram registadas 20.363 infrações rodoviárias, das quais 8.921 relacionadas com excesso de velocidade. A maioria destas infrações ocorreu no Continente, tendo 3.070 sido detetadas pela GNR e 998 pela PSP.

No âmbito da campanha, foram ainda sensibilizados 616 condutores e passageiros, com mensagens centradas no impacto da velocidade na sinistralidade rodoviária, sublinhando que o excesso de velocidade está na origem de cerca de um terço das mortes nas estradas portuguesas.

“Viaje Sem Pressa” foi a primeira das 11 campanhas previstas no âmbito do PNF 2026.

Até ao final do ano estão programadas mais dez ações, mantendo-se os temas trabalhados em 2025 — velocidade, álcool, dispositivos de segurança, uso do telemóvel e veículos de duas rodas a motor — e integrando um novo eixo dedicado aos utilizadores vulneráveis. As autoridades reiteram que a sinistralidade rodoviária pode ser evitada com comportamentos responsáveis e seguros por parte de todos os utilizadores da estrada.