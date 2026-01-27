Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Carrinha desgovernada mata duas pessoas na Pampilhosa da Serra

27 jan, 2026 - 17:35 • Lusa

As vítimas são um vendedor ambulante e uma cliente que foram atropelados por uma carrinha destravada.

A+ / A-

Duas pessoas perderam esta terça-feira a vida no concelho na Pampilhosa da Serra, na sequência de um atropelamento, informou esta terça-feira o Comando Sub-regional de Coimbra.

As vítimas são um vendedor ambulante e uma cliente que foram atropelados por uma carrinha destravada, indica o Jornal de Notícias.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o atropelamento em Padrões, no concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, ocorreu por volta das 15h00.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, com 19 operacionais, apoiados por oito veículos, bem como meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

[notícia atualizada às 19h08]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?