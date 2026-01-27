Depois do Joseph, a Kristin. Mulher ferida após queda em buraco que se abriu na rua

Portugal continua a ser afetado pelo mau tempo, efeitos da passagem de uma depressão. Depois do Joseph, teremos outra depressão, batizada de Kristin, que também promete dar trabalho à Proteção Civil.

Évora. Mulher ferida após cair em buraco na rua

Em Évora, cinco pessoas ficaram temporariamente desalojadas devido a inundações nas casas onde vivem e uma outra sofreu ferimentos ligeiros ao cair num buraco que se abriu numa rua, informou esta terça-feira fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que quatro pessoas, cujas idades e género não soube precisar, ficaram com a casa inundada após a subida do leito do Rio Xarrama.

Segundo a mesma fonte, esta habitação localiza-se na Rua da Esperança, no Bairro da Comenda, na periferia de Évora.

Três dessas pessoas foram realojadas por familiares, enquanto a outra deverá pernoitar, pelo menos, uma noite numa unidade hoteleira, através da Ação Social Municipal, referiu à Lusa o coordenador municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira.

Na freguesia de Canaviais, igualmente na periferia de Évora, também ficou temporariamente desalojada uma mulher, na casa dos 80 anos, que reside na Quinta da Nogueira, após a água do Rio Xarrama ter entrado em sua casa.

Esta idosa também será realojada pela Ação Social Municipal numa unidade hoteleira, relatou o coordenador municipal de Proteção Civil de Évora.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, na Travessa Torta, no centro histórico, uma mulher, de 46 anos, que circulava na rua sofreu ferimentos ligeiros por ter caído num buraco, que se abriu devido ao aluimento do piso, e foi transportada para as urgências do hospital de Évora.

Mais de dezena e meia de estradas nacionais fechadas às 14h30

Dezassete estradas nacionais estavam às 14h30 de hoje interditadas ao trânsito em Portugal continental, bem como o IC9 na zona de Alcobaça, por inundação ou desmoronamento, devido ao devido ao mau tempo, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo dados enviados à agência Lusa pela GNR, mantêm-se interditadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 9-1 (Estrada da Lagoa Azul) no Linhó, concelho de Sintra, EN 10 Torres do Mondego, em Coimbra, EN 262 em São Romão do Sado, em Setúbal, e EN 365 na Golegã, em Santarém.

Estão também suspensas à circulação a EN 3-2 em Valada, no Vale de Santarém, EN 8-2 em Casal Lourim, na Lourinhã, EN 205-1, em Rio Tinto, Braga, EN 358-2 em Constância, no distrito de Santarém, EN 9 em Torres Vedras, distrito de Lisboa, EN 9-2 Codeçal/Chança, Lisboa, EN 329 Vila Chã do Monte -- Tarouca, distrito de Viseu, e EN 202-2 em Sistelo, distrito de Viana do Castelo.

Estão ainda cortadas a EN 115-1 no Cadaval, distrito de Lisboa, a EN 245 Fronteira, distrito de Portalegre, EN 361 na Lourinhã, Lisboa, a EN 246-1 Portagem, distrito de Portalegre, a EN 3 em Tancos, Santarém, e o Itinerário Complementar 9 (IC9), na zona de Alcobaça, distrito de Leiria.

De acordo com a GNR, há ainda troços fechados na rede viária do Maciço Central da Serra da Estrela, devido à queda de neve, mantendo-se abertos os troços da EN339 Seia -- Sabugueiro e Covilhã -- Piornos.

Lisboa contabiliza 56 ocorrências sobretudo quedas de árvores

A cidade de Lisboa registou, entre as 21h00 de segunda-feira e as 13h00 de hoje, um total de 56 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo quedas de árvores, revelou o diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil.

"Até agora, não há vítimas a registar, apenas alguns danos materiais, mas diria que é uma situação que, face à situação meteorológica adversa, é de alguma normalidade, com trabalho", afirmou André Fernandes, em declarações à agência Lusa.

Das 56 ocorrências registadas em Lisboa, a maioria tem a ver com quedas de árvores (38), verificando-se também quedas de estruturas (10), quedas de revestimentos (2) e inundações na via pública (6), indicou o responsável do Serviço Municipal de Proteção Civil.

"Neste momento, não temos registo de nenhuma inundação em habitação, nem pessoas desalojadas", indicou André Fernandes.

Relativamente às freguesias mais afetadas, destacam-se Alcântara, Marvila e Olivais, com cinco ocorrências cada, e Alvalade, Arroios, Santa Clara e Santa António, com quatro cada.

As freguesias de Areeiro, Avenidas Novas, Benfica e Campolide registaram três ocorrências cada, enquanto Campo de Ourique, Carnide, Misericórdia e Penha de França verificaram duas cada e Ajuda, Belém, Lumiar, Santa Maria Maior e São Domingos de Benfica uma cada, de acordo com a Proteção Civil.

Relativamente aos danos materiais, André Fernandes referiu que algumas quedas de árvores, inclusive em Arroios e Benfica, danificaram "algumas viaturas", adiantando que o levantamento desses danos ainda está a ser feito.

Questionado sobre se há estradas cortadas ou condicionadas devido ao mau tempo, o diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil disse que, "neste momento, não".

"Há todo um sistema de proteção civil que está apto e está a trabalhar para dar resposta às situações", realçou, acrescentando que toda a estrutura municipal, em particular de intervenção no espaço público e socorro à população, está "no máximo esforço para dar a melhor resposta face a esta situação meteorológica adversa".

Sobre se se prevê o envio de SMS no âmbito do sistema municipal de avisos à população da Proteção Civil de Lisboa, André Fernandes disse que essa possibilidade vai ser avaliada na reunião do Centro de Coordenação Operacional Municipal.

"Essas medidas de antecipação serão tomadas e o envio de SMS é algo que estamos a considerar", expôs.

O sistema municipal de avisos à população da Proteção Civil de Lisboa pode ser subscrito pelos cidadãos através do envio de um "sms" com o texto "AvisosLx" para o número 927 944 000.

Aumento de caudal do rio deixa pontes submersas em Mirandela

A chuva intensa fez aumentar o caudal do rio Tua e obrigou ao encerramento, na manhã de hoje, da Ponte de Miradeses e da Ponte de Mosteiró, no concelho de Mirandela, informou o município.

"O Município informa que, na sequência do elevado caudal dos rios, a Ponte de Miradeses e a Ponte de Mosteiró encontram-se submersas, estando interdita a circulação pedonal e rodoviária nestas travessias", pode ler-se na página oficial do Facebook do município de Mirandela, no distrito de Bragança.

A Ponte de Miradeses situa-se na freguesia de Vale de Salgueiro e a de Mosteiró na freguesia de Torre de Dona Chama.

Localizada entre os concelhos de Mirandela (Bragança) e Valpaços (Vila Real), esta ponte liga Miradeses à freguesia de Rio Torto e encontra-se submersa na sequência do aumento do caudal do Rio Rabaçal. .

O município de Valpaços disse que o serviço municipal de Proteção Civil se encontra no terreno a "acompanhar permanentemente a situação, procedendo à colocação de vedações e sinalização informativa, com o objetivo de salvaguardar pessoas e bens", apelando à população para que "não ultrapasse as vedações e utilize percursos alternativos".

A Câmara de Mirandela decidiu ainda encerrar a circulação na Ponte de Frechas, na aldeia de Frechas, "por precaução e motivos de segurança".

"O Serviço Municipal de Proteção Civil encontra-se no terreno, a acompanhar permanentemente a situação, procedendo à colocação de vedações e sinalização informativa, com o objetivo de salvaguardar pessoas e bens", lê-se, apelando à população para que "não ultrapasse as vedações e utilize percursos alternativos".

Três freguesias de Torres Vedras sem água desde segunda-feira

A população de três freguesias de Torres Vedras está desde segunda-feira sem abastecimento de água, devido a problemas numa conduta agravados pelas condições climatéricas, informaram hoje os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

"Neste momento temos 4.700 clientes afetados", disse à agência Lusa a administradora-delegada dos SMAS, Sandra Pedro.

A falta de água abrange as freguesias de Freiria, São Mamede da Ventosa e São Pedro da Cadeira.

"A conduta principal que alimenta este sistema de abastecimento encontra-se implantada numa zona de difícil acesso, num terreno fortemente saturado devido às atuais condições meteorológicas, o que tem provocado roturas sucessivas e condicionado os trabalhos de reparação, bem como a estabilidade da infraestrutura", explicaram os SMAS em comunicado.

"Trata se de uma situação complexa agravada pelas condições meteorológicas", sublinhou a responsável.

Apesar das condições meteorológicas, as equipas técnicas dos SMAS continuam no terreno a intervir no sistema de abastecimento que serve as três freguesias e a fazer "todos os esforços para restabelecer o serviço tão breve quanto possível, salvaguardando a segurança das equipas e a qualidade do serviço prestado".

"Está a ser desenvolvida uma alternativa à conduta existente, de forma a garantir maior fiabilidade do sistema", adiantaram os SMAS no comunicado.

Tendo em conta a complexidade da intervenção e o estado atual dos terrenos devido ao mau tempo, "o que exige soluções técnicas cuidadas e executadas com segurança", os SMAS não conseguem "prever o tempo de resolução".

Os SMAS estão a garantir o abastecimento alternativo de água à população através de viaturas.

Barragem da Bravura no Algarve com medida histórica de 82% da capacidade



A barragem da Bravura, no concelho de Lagos, distrito de Faro, encontra-se com 82% da sua capacidade, uma medida histórica segundo o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), lembrando que na última década tem rondado os 12%.

"Podemos dizer que nos últimos anos já tivemos aquela barragem com 10%, 12%, 15% e agora 82%. É uma coisa que eu fico muito feliz de ter acontecido", disse à Lusa José Pimenta Machado.

O presidente do conselho diretivo da APA adiantou também que, das seis barragens existentes no Algarve, "cinco já fizeram descargas preventivas para não ultrapassarem o nível que põe em causa a segurança das barragens".

"Na Bravura, um dia destes, eu vou ter que fazer isso [descarga preventiva] porque já está a ter 82%. Continua a chover, continuam a subir caudais. Um dia desses vamos ter as seis barragens do Algarve, que seria histórico, a fazer descargas preventivas por uma questão de segurança", afirmou, apontado que poderá já ser "daqui a 15 dias ou ainda menos tempo.

O responsável acrescentou também que a barragem do Alqueva "já passou os 90%" e que, no Algarve, as seis barragens -- Odelouca, Odeleite, Beliche, Funcho, Arade e Bravura - "estão, em média, com 89%, o que é histórico", sublinhando que a média nacional é 87%.

"O Algarve tem mais água em média, o que é uma coisa fantástica", afirmou.

José Pimenta Machado considerou que se está a viver "um ano muito bom, sem qualquer dúvida", em termos de água nas barragens, e lembrou que estamos em janeiro "em pleno período húmido" e que ainda vem fevereiro, março e abril "de mais chuva".

"Neste momento, eu estou a tirar a água das barragens. Quando eu dou médias, é um bocadinho mandar médias, porque neste momento -- quinta, sexta-feira, sábado e domingo -- estou a esvaziar as barragens, para encaixar se chover mais", explicou, frisando, no entanto, que agora as barragens estão cheias e "há pouco tempo para esvaziar para preparar as próximas tempestades".

Pimenta Machado considerou também como positivo para o Algarve "a chuva continuada para os aquíferos", reconhecendo a importância do sistema aquífero Querença -- Silves, cuja água é usada na agricultura.

O responsável lembrou ainda que Portugal continental mantém a previsão de chuva para os próximos dias, frisando que estamos, já neste momento, a "usar a cabeça das barragens", mas que há limites porque "o solo está encharcado, não se consegue absorver nada e a chuva que cai transforma-se em escoamento e rapidamente aflui às albufeiras".

Pimenta Machado reconheceu a importância do organismo responsável pelas águas em Portugal estar em "articulação meticulosa" com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como com os municípios e também com Espanha, "onde nascem rios que atravessam o país".

O presidente do conselho diretivo da APA fez ainda um ponto de situação sobre os caudais dos rios de norte a sul do país, frisando que estão a "circular caudais muito elevados" no rio Zêzere (zona centro do país], com "boa parte da água que provém do degelo da Serra da Estrela".

"E vamos ter mais chuva hoje. Não com a mesma dimensão da tempestade Joseph e Ingrid. Vem outra, que é Kristen. Traz muito vento, acima de tudo, mas traz também mais chuva para um sistema que está neste momento já muito saturado", avançou, reconhecendo que a "gestão vai ser ainda mais exigente".

Governo acompanha em permanência situação de cheias



A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, garantiu hoje que o Governo está a acompanhar em permanência a evolução da situação de eventuais cheias, nomeadamente a norte do rio Mondego e na bacia do Tejo.

"Quero deixar-lhes aqui a garantia de que o Governo está a acompanhar em permanência a evolução desta situação, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente", com outras entidades e em coordenação com Espanha, "para desencadear os meios de resposta adequados em caso de necessidade", disse a ministra.

Maria da Graça Carvalho falava no início de uma audição parlamentar, na comissão de Ambiente e Energia, quando recordou a recente passagem pelo país da tempestade Ingrid, seguindo-se a Joseph, que provocaram níveis elevados de precipitação e queda de neve.

Existe um risco real de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo "ao longo desta semana", alertou.

Depois da acalmia, estado do tempo volta a agravar-se com a Kristin

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias -- Ingrid e Joseph --, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, durante o dia de hoje haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00h00 de quarta-feira.

Para o distrito de Lisboa, o IPMA emitiu vários avisos entre hoje e sexta-feira, nomeadamente aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por agitação marítima, aviso laranja (o segundo mais grave) por vento e aviso amarelo (o menos grave) por precipitação.

A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que atravessará Portugal na próxima madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, será a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.

[Notícia atualizada às 16h19 de 27 de janeiro de 2026 para acrescentar mais detalhes]