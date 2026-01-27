Depois do Joseph e da Ingrid, a Kristin. Mau tempo faz estragos em Portugal Continental

Quatro desalojados em Braga

Uma família de quatro pessoas ficou desalojada em Nogueira, Braga, na sequência da inundação da sua habitação, disse esta terça-feira fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte, a família, constituída por um casal e duas filhas menores, foi temporariamente realojada pelos serviços municipais, até à limpeza da casa.

Esta foi a ocorrência mais significativa no concelho resultante do mau tempo, havendo ainda a registar três carros que ficaram parcialmente submersos.

A Rua Maria Amélia Basto Leite e o túnel rodoviário junto ao Hotel Meliã, locais particularmente críticos em dias de muita chuva, foram fechados ao trânsito.

De resto, foram registadas algumas dezenas de outras ocorrências, sobretudo quedas de árvores.

Cinco desalojados em Évora

Em Évora, cinco pessoas ficaram temporariamente desalojadas devido a inundações nas casas onde vivem e uma outra sofreu ferimentos ligeiros ao cair num buraco que se abriu numa rua, informou esta terça-feira fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que quatro pessoas, cujas idades e género não soube precisar, ficaram com a casa inundada após a subida do leito do Rio Xarrama.

Segundo a mesma fonte, esta habitação localiza-se na Rua da Esperança, no Bairro da Comenda, na periferia de Évora.

Três dessas pessoas foram realojadas por familiares, enquanto a outra deverá pernoitar, pelo menos, uma noite numa unidade hoteleira, através da Ação Social Municipal, referiu à Lusa o coordenador municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira.

Na freguesia de Canaviais, igualmente na periferia de Évora, também ficou temporariamente desalojada uma mulher, na casa dos 80 anos, que reside na Quinta da Nogueira, após a água do Rio Xarrama ter entrado em sua casa.

Esta idosa também será realojada pela Ação Social Municipal numa unidade hoteleira, relatou o coordenador municipal de Proteção Civil de Évora.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, na Travessa Torta, no centro histórico, uma mulher, de 46 anos, que circulava na rua sofreu ferimentos ligeiros por ter caído num buraco, que se abriu devido ao aluimento do piso, e foi transportada para as urgências do hospital de Évora.

Valongo com 3 pontes e uma rua cortadas devido ao caudal dos rios



Três pontes e uma zona pedonal continuavam hoje, pelas 16h00, interditadas à circulação no concelho de Valongo, no distrito do Porto, devido ao aumento do caudal dos rios, revelou hoje a câmara municipal, que contabiliza constrangimentos em três das cinco freguesias.

No último balanço, a autarquia deu nota da reabertura das três ruas que estavam fechadas na freguesia de Campo bem como a reaberta ao trânsito da passagem inferior da linha de caminho-de-ferro na rua Fonte Mourisca, na freguesia de Valongo.

Segundo o município, em Alfena, mantém-se, desde a tarde de segunda-feira, a interdição na ponte da Barreira e na ponte da rua do Punhete, o mesmo acontecendo na ponte da rua de Pinguela, na freguesia vizinha de Sobrado.

Em Ermesinde, o mesmo problema atinge a zona pedonal junto à Ribeira da Balsinha, disse fonte do município.

O último balanço feito pela autarquia contabilizou 42 ocorrências, divididas por oito cheias, o mesmo número de inundações via pública e de queda de estruturas, seis limpezas de via, cinco quedas de árvores, três inundações em terrenos particulares, três quedas de postes e uma de patrulhamento.

E-redes. 1.700 clientes sem energia elétrica às 16h00



Cerca de 1.700 clientes estavam sem energia elétrica às 16h00, em consequência das condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir na última noite, uma diminuição face ao anterior balanço da E-Redes, segundo informação da empresa.

De acordo com informação enviada pela E-Redes à agência Lusa, Bragança, Leiria e Portalegre são os distritos mais pressionados.

No balanço anterior, feito às 11h30, dez mil clientes estavam sem eletricidade, a maioria nas regiões centro e norte litoral.

A E-Redes, empresa do grupo EDP que opera as redes de distribuição de energia em Portugal continental, informa que tem 400 operacionais no terreno e que reforçou "todas as equipas" para enfrentar "eventuais agravamentos no impacto na rede de distribuição".

Mais de dezena e meia de estradas nacionais fechadas às 14h30

Dezassete estradas nacionais estavam às 14h30 de hoje interditadas ao trânsito em Portugal continental, bem como o IC9 na zona de Alcobaça, por inundação ou desmoronamento, devido ao devido ao mau tempo, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo dados enviados à agência Lusa pela GNR, mantêm-se interditadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 9-1 (Estrada da Lagoa Azul) no Linhó, concelho de Sintra, EN 10 Torres do Mondego, em Coimbra, EN 262 em São Romão do Sado, em Setúbal, e EN 365 na Golegã, em Santarém.

Estão também suspensas à circulação a EN 3-2 em Valada, no Vale de Santarém, EN 8-2 em Casal Lourim, na Lourinhã, EN 205-1, em Rio Tinto, Braga, EN 358-2 em Constância, no distrito de Santarém, EN 9 em Torres Vedras, distrito de Lisboa, EN 9-2 Codeçal/Chança, Lisboa, EN 329 Vila Chã do Monte -- Tarouca, distrito de Viseu, e EN 202-2 em Sistelo, distrito de Viana do Castelo.

Estão ainda cortadas a EN 115-1 no Cadaval, distrito de Lisboa, a EN 245 Fronteira, distrito de Portalegre, EN 361 na Lourinhã, Lisboa, a EN 246-1 Portagem, distrito de Portalegre, a EN 3 em Tancos, Santarém, e o Itinerário Complementar 9 (IC9), na zona de Alcobaça, distrito de Leiria.

De acordo com a GNR, há ainda troços fechados na rede viária do Maciço Central da Serra da Estrela, devido à queda de neve, mantendo-se abertos os troços da EN339 Seia -- Sabugueiro e Covilhã -- Piornos.

Maioria das barras de Portugal continental fechadas à navegação ou condicionadas



A maioria das barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação ou condicionadas devido à agitação marítima, de acordo com informação da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

No site oficial da AMN, o estado das barras marítimas atualizado às 14h20 de hoje, dá conta que as barras da zona norte, nomeadamente Aveiro, Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Ancora, Póvoa do Varzim e Vila do Conde, estão fechadas à navegação.

Também as barras do Portinho da Ericeira, Peniche e São Martinho do Porto, na zona centro, estão fechadas, a par com Quarteira, Alvor, Vila Real de Santo António, Tavira e Vilamoura, no sul.

Já condicionadas, encontram-se as barras de Viana do Castelo - fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros -, de Lisboa, encerrada a navios com calado superior a 6,5 metros, Albufeira, Faro, Olhão e Portimão condicionadas a toda a navegação inferior a 15 metros.

No arquipélago dos Açores encontram-se fechadas à navegação três barras: Santa Cruz da Graciosa, Madalena do Pico e Rabo de Peixe.

Escolas encerradas na quarta-feira em Montalegre



As escolas de Montalegre vão ficar fechadas na quarta-feira por causa das previsões meteorológicas adversas, como a queda de neve, precipitação e vento, informou hoje o agrupamento escolar.

"Por razões de prudência e de salvaguarda da segurança dos alunos, amanhã [quarta-feira] não haverá atividade letiva nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz", disse o estabelecimento de ensino, num aviso à comunidade escolar.

As escolas que vão ficar fechadas são a Secundária Doutor Bento da Cruz, a Secundária do Baixo Barroso e as escolas Básicas de Montalegre; Salto e de Cabril.

Também o município de Montalegre referiu que a Proteção Civil Municipal "considera não estarem reunidas as condições de segurança adequadas para a normal circulação dos veículos de transporte escolar", pelo que na quarta-feira não se realizará este transporte.

A autarquia do distrito de Vila Real disse que a evolução das condições meteorológicas está a ser acompanhada em permanência pela Proteção Civil Municipal por forma a garantir a segurança de pessoas e bens.

Já hoje, por causa da queda de neve e das previsões de um agravamento das condições meteorológicas, com vento e precipitação fortes, as escolas do concelho encerraram à tarde e os alunos foram transportados mais cedo para casa.

No concelho vizinho de Boticas, o transporte escolar foi também antecipado hoje, mas apenas para os alunos das zonas mais altas do concelho, como Alturas do Barroso, Couto de Dornelas e Covas do Barroso.

O município também justificou o regresso a casa mais cedo para alguns alunos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, "por prudência, na sequência da análise das condições climáticas e tendo em conta a possibilidade de agravamento do estado do tempo".

Já na sexta-feira, as escolas destes municípios estiveram encerradas por causa do aviso vermelho para a queda de neve.

Câmara de Coimbra alerta para vento forte e pede recolha de bens de varandas



A Câmara Municipal de Coimbra alertou hoje a população para a possibilidade de rajadas de vento fortes durante a próxima madrugada, solicitando que proceda à recolha de bens que tenham em esplanadas ou varandas.

"Vai ser uma noite difícil, não quero alarmar a população, mas vai ser difícil. Que estejam a contar com uma noite difícil, com muito vento e tudo aquilo que esteja em situação vulnerável, seja nas varandas, seja nas esplanadas, que recolham os seus bens: a previsão é que vai ser complicado", destacou o vereador da Câmara de Coimbra com o pelouro da Proteção Civil.

Em conferência de imprensa, que decorreu esta tarde no Parque Verde do Mondego, junto ao Docas Rio, Ricardo Lino explicou que todo o distrito de Coimbra vai estar em alerta vermelho, em particular durante a madrugada, devido às fortes rajadas de vento.

"A previsão é que teremos ventos muito fortes, superiores a 140 quilómetros por hora", referiu, acrescentando que estarão várias equipas de prevenção mobilizadas.

O vereador recomendou ainda a quem tem garagens em leito de cheia, que retire os automóveis e bens e que os coloquem a salvo numa cota superior.

"O rio Mondego neste momento está dentro do leito, mas pode vir a transbordar nos próximos dias", indicou.

Aos jornalistas, o autarca revelou que ao longo do dia de hoje foram registadas cerca de 30 ocorrências devido ao mau tempo em vários pontos do concelho.

"O tempo está um pouco mais sereno depois da hora de almoço, houve um abaixamento do nível das águas, por exemplo ali no Cabouco, que é onde faz a afluência do rio Ceira com o rio Mondego", acrescentou.

Esta é uma situação recorrente no inverno e "as populações também já estão em alerta para esta situação".

"Em janeiro, o rio Mondego está dentro ainda do seu leito natural de cheia, ainda não transbordou e a perspetiva que temos para as próximas horas é que, de facto, o nível da precipitação se mantenha, mas que não vai levar ao transbordo das margens naturais do rio Mondego", evidenciou.

Já noutros locais do município, como na Conraria, Ricardo Lino admitiu que alguns terrenos ficaram alagados, "o que é relativamente comum", nesta altura do ano.

No que toca a habitações, o risco está apenas identificado na localidade do Cabouco.

Lisboa contabiliza 56 ocorrências sobretudo quedas de árvores

A cidade de Lisboa registou, entre as 21h00 de segunda-feira e as 13h00 de hoje, um total de 56 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo quedas de árvores, revelou o diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil.

"Até agora, não há vítimas a registar, apenas alguns danos materiais, mas diria que é uma situação que, face à situação meteorológica adversa, é de alguma normalidade, com trabalho", afirmou André Fernandes, em declarações à agência Lusa.

Das 56 ocorrências registadas em Lisboa, a maioria tem a ver com quedas de árvores (38), verificando-se também quedas de estruturas (10), quedas de revestimentos (2) e inundações na via pública (6), indicou o responsável do Serviço Municipal de Proteção Civil.

"Neste momento, não temos registo de nenhuma inundação em habitação, nem pessoas desalojadas", indicou André Fernandes.

Relativamente às freguesias mais afetadas, destacam-se Alcântara, Marvila e Olivais, com cinco ocorrências cada, e Alvalade, Arroios, Santa Clara e Santa António, com quatro cada.

As freguesias de Areeiro, Avenidas Novas, Benfica e Campolide registaram três ocorrências cada, enquanto Campo de Ourique, Carnide, Misericórdia e Penha de França verificaram duas cada e Ajuda, Belém, Lumiar, Santa Maria Maior e São Domingos de Benfica uma cada, de acordo com a Proteção Civil.

Relativamente aos danos materiais, André Fernandes referiu que algumas quedas de árvores, inclusive em Arroios e Benfica, danificaram "algumas viaturas", adiantando que o levantamento desses danos ainda está a ser feito.

Questionado sobre se há estradas cortadas ou condicionadas devido ao mau tempo, o diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil disse que, "neste momento, não".

"Há todo um sistema de proteção civil que está apto e está a trabalhar para dar resposta às situações", realçou, acrescentando que toda a estrutura municipal, em particular de intervenção no espaço público e socorro à população, está "no máximo esforço para dar a melhor resposta face a esta situação meteorológica adversa".

Sobre se se prevê o envio de SMS no âmbito do sistema municipal de avisos à população da Proteção Civil de Lisboa, André Fernandes disse que essa possibilidade vai ser avaliada na reunião do Centro de Coordenação Operacional Municipal.

"Essas medidas de antecipação serão tomadas e o envio de SMS é algo que estamos a considerar", expôs.

O sistema municipal de avisos à população da Proteção Civil de Lisboa pode ser subscrito pelos cidadãos através do envio de um "sms" com o texto "AvisosLx" para o número 927 944 000.

Ingrid também fez estragos: Dezenas de ocorrências no Médio Tejo e rios sob vigilância apertada



A passagem da tempestade Ingrid provocou 65 ocorrências no Médio Tejo em 24 horas, sobretudo quedas de árvores, desabamentos e inundações, com as autoridades a manterem em vigilância os caudais do Tejo e Zêzere, sob alerta amarelo de cheia.

O comandante sub-regional do Médio Tejo da Proteção Civil, David Lobato, considerou a situação "um pouco (...) complicada", sobretudo entre a tarde e a noite de segunda-feira e durante a manhã de hoje, após um período de elevada instabilidade.

"Agora deve aliviar um pouco durante a tarde, mas a previsão é que a noite se torne mais complicada, com incremento exponencial do vento e chuva forte, com os condicionamentos que trará àquilo que já é a saturação dos solos e aos caudais do Tejo e afluentes", afirmou.

O responsável adiantou que as equipas estão a "monitorizar, controlar e sensibilizar a população" para a adoção de medidas de autoproteção, alertando para a continuidade da precipitação nos próximos dias, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

David Lobato destacou que os caudais do Tejo e do Zêzere estão elevados e dependentes também das descargas das barragens espanholas, no caso do Tejo.

"O problema poderá não ser o Tejo em si, mas os seus afluentes, que ao não conseguirem entrar no leito do rio podem provocar situações a montante", explicou.

Junto ao Zêzere, o parque de estacionamento da praia fluvial de Constância encontra-se novamente submerso. Ainda assim, o comandante considera que não são expectáveis episódios semelhantes às grandes cheias de 2001, embora sublinhe que "os rios levam um forte caudal".

De acordo com dados fornecidos pelo Comando Sub-regional do Médio Tejo, a tempestade Ingrid provocou 65 ocorrências entre as 09h00 de segunda-feira e as 13h00 de hoje.

Os desabamentos de estruturas edificadas lideram o número de incidentes, com 15 registos, seguidos de 11 quedas de árvores, 10 inundações de superfícies, 10 ações de patrulhamento, reconhecimento e vigilância e 10 movimentos de massa (deslizamentos). Foram ainda contabilizadas sete limpezas de via e duas quedas de elementos de construção.

O concelho de Tomar foi o mais afetado, com 16 ocorrências, incluindo o desabamento parcial de um edifício, que deixou duas famílias desalojadas. Seguem-se Torres Novas, com 15 ocorrências, Mação, com nove, Ferreira do Zêzere, com seis, e Sardoal e Abrantes, ambos com cinco.

Vila Nova da Barquinha não registava ocorrências, embora a Câmara Municipal tenha indicado, ao início da tarde, o corte da EN3 entre a sede de concelho e Tancos devido a uma derrocada.

No distrito de Santarém, a subida dos caudais do Tejo e dos seus afluentes provocou a submersão ou interdição de pelo menos 36 vias rodoviárias e acessos, distribuídos por vários concelhos, além de zonas ribeirinhas, cais e campos agrícolas inundados.

As situações mais significativas registam-se nos concelhos de Coruche, Cartaxo, Santarém, Golegã, Salvaterra de Magos, Rio Maior, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Abrantes, Constância, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, onde o cais do Almourol se encontra submerso, bem como diversas estradas municipais, nacionais, pontes e caminhos agrícolas afetados pelo galgamento de rios e ribeiras.

Aumento de caudal do rio deixa pontes submersas em Mirandela

A chuva intensa fez aumentar o caudal do rio Tua e obrigou ao encerramento, na manhã de hoje, da Ponte de Miradeses e da Ponte de Mosteiró, no concelho de Mirandela, informou o município.

"O Município informa que, na sequência do elevado caudal dos rios, a Ponte de Miradeses e a Ponte de Mosteiró encontram-se submersas, estando interdita a circulação pedonal e rodoviária nestas travessias", pode ler-se na página oficial do Facebook do município de Mirandela, no distrito de Bragança.

A Ponte de Miradeses situa-se na freguesia de Vale de Salgueiro e a de Mosteiró na freguesia de Torre de Dona Chama.

Localizada entre os concelhos de Mirandela (Bragança) e Valpaços (Vila Real), esta ponte liga Miradeses à freguesia de Rio Torto e encontra-se submersa na sequência do aumento do caudal do Rio Rabaçal. .

O município de Valpaços disse que o serviço municipal de Proteção Civil se encontra no terreno a "acompanhar permanentemente a situação, procedendo à colocação de vedações e sinalização informativa, com o objetivo de salvaguardar pessoas e bens", apelando à população para que "não ultrapasse as vedações e utilize percursos alternativos".

A Câmara de Mirandela decidiu ainda encerrar a circulação na Ponte de Frechas, na aldeia de Frechas, "por precaução e motivos de segurança".

"O Serviço Municipal de Proteção Civil encontra-se no terreno, a acompanhar permanentemente a situação, procedendo à colocação de vedações e sinalização informativa, com o objetivo de salvaguardar pessoas e bens", lê-se, apelando à população para que "não ultrapasse as vedações e utilize percursos alternativos".

Três freguesias de Torres Vedras sem água desde segunda-feira

A população de três freguesias de Torres Vedras está desde segunda-feira sem abastecimento de água, devido a problemas numa conduta agravados pelas condições climatéricas, informaram hoje os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

"Neste momento temos 4.700 clientes afetados", disse à agência Lusa a administradora-delegada dos SMAS, Sandra Pedro.

A falta de água abrange as freguesias de Freiria, São Mamede da Ventosa e São Pedro da Cadeira.

"A conduta principal que alimenta este sistema de abastecimento encontra-se implantada numa zona de difícil acesso, num terreno fortemente saturado devido às atuais condições meteorológicas, o que tem provocado roturas sucessivas e condicionado os trabalhos de reparação, bem como a estabilidade da infraestrutura", explicaram os SMAS em comunicado.

"Trata se de uma situação complexa agravada pelas condições meteorológicas", sublinhou a responsável.

Apesar das condições meteorológicas, as equipas técnicas dos SMAS continuam no terreno a intervir no sistema de abastecimento que serve as três freguesias e a fazer "todos os esforços para restabelecer o serviço tão breve quanto possível, salvaguardando a segurança das equipas e a qualidade do serviço prestado".

"Está a ser desenvolvida uma alternativa à conduta existente, de forma a garantir maior fiabilidade do sistema", adiantaram os SMAS no comunicado.

Tendo em conta a complexidade da intervenção e o estado atual dos terrenos devido ao mau tempo, "o que exige soluções técnicas cuidadas e executadas com segurança", os SMAS não conseguem "prever o tempo de resolução".

Os SMAS estão a garantir o abastecimento alternativo de água à população através de viaturas.

Barragem da Bravura no Algarve com medida histórica de 82% da capacidade



A barragem da Bravura, no concelho de Lagos, distrito de Faro, encontra-se com 82% da sua capacidade, uma medida histórica segundo o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), lembrando que na última década tem rondado os 12%.

"Podemos dizer que nos últimos anos já tivemos aquela barragem com 10%, 12%, 15% e agora 82%. É uma coisa que eu fico muito feliz de ter acontecido", disse à Lusa José Pimenta Machado.

O presidente do conselho diretivo da APA adiantou também que, das seis barragens existentes no Algarve, "cinco já fizeram descargas preventivas para não ultrapassarem o nível que põe em causa a segurança das barragens".

"Na Bravura, um dia destes, eu vou ter que fazer isso [descarga preventiva] porque já está a ter 82%. Continua a chover, continuam a subir caudais. Um dia desses vamos ter as seis barragens do Algarve, que seria histórico, a fazer descargas preventivas por uma questão de segurança", afirmou, apontado que poderá já ser "daqui a 15 dias ou ainda menos tempo.

O responsável acrescentou também que a barragem do Alqueva "já passou os 90%" e que, no Algarve, as seis barragens -- Odelouca, Odeleite, Beliche, Funcho, Arade e Bravura - "estão, em média, com 89%, o que é histórico", sublinhando que a média nacional é 87%.

"O Algarve tem mais água em média, o que é uma coisa fantástica", afirmou.

José Pimenta Machado considerou que se está a viver "um ano muito bom, sem qualquer dúvida", em termos de água nas barragens, e lembrou que estamos em janeiro "em pleno período húmido" e que ainda vem fevereiro, março e abril "de mais chuva".

"Neste momento, eu estou a tirar a água das barragens. Quando eu dou médias, é um bocadinho mandar médias, porque neste momento -- quinta, sexta-feira, sábado e domingo -- estou a esvaziar as barragens, para encaixar se chover mais", explicou, frisando, no entanto, que agora as barragens estão cheias e "há pouco tempo para esvaziar para preparar as próximas tempestades".

Pimenta Machado considerou também como positivo para o Algarve "a chuva continuada para os aquíferos", reconhecendo a importância do sistema aquífero Querença -- Silves, cuja água é usada na agricultura.

O responsável lembrou ainda que Portugal continental mantém a previsão de chuva para os próximos dias, frisando que estamos, já neste momento, a "usar a cabeça das barragens", mas que há limites porque "o solo está encharcado, não se consegue absorver nada e a chuva que cai transforma-se em escoamento e rapidamente aflui às albufeiras".

Pimenta Machado reconheceu a importância do organismo responsável pelas águas em Portugal estar em "articulação meticulosa" com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como com os municípios e também com Espanha, "onde nascem rios que atravessam o país".

O presidente do conselho diretivo da APA fez ainda um ponto de situação sobre os caudais dos rios de norte a sul do país, frisando que estão a "circular caudais muito elevados" no rio Zêzere (zona centro do país], com "boa parte da água que provém do degelo da Serra da Estrela".

"E vamos ter mais chuva hoje. Não com a mesma dimensão da tempestade Joseph e Ingrid. Vem outra, que é Kristen. Traz muito vento, acima de tudo, mas traz também mais chuva para um sistema que está neste momento já muito saturado", avançou, reconhecendo que a "gestão vai ser ainda mais exigente".

Quedas de árvores e inundações em Caminha



Seis quedas de árvores, uma derrocada e duas inundações foram algumas das nove ocorrências registadas em Caminha entre a noite de segunda-feira e as 07:00 de hoje, revelou a autarquia.

Em comunicado, o município do distrito de Viana do Castelo refere ainda "interrupções temporárias no fornecimento de energia em várias freguesias". .

"A normalidade foi já reposta na maioria dos locais, subsistindo ainda alguns pontos sem energia em Vila Praia de Âncora, cuja reposição está em curso", descreve a nota de imprensa. .

As nove ocorrências registadas no concelho mobilizaram 52 operacionais e 17 meios terrestres.

De acordo com a câmara, "as quedas de árvores verificaram-se essencialmente sobre a via pública".

"Graças à intervenção rápida dos Bombeiros, os troncos foram removidos e as vias desobstruídas, não havendo registo de danos materiais relevantes nem feridos", descreve.

Por outro lado, "a pronta atuação permitiu restabelecer a circulação com normalidade em todos os pontos afetados".

Foi também registada a derrocada parcial de um muro de suporte junto a uma habitação. .

"Como medida preventiva, foi removida uma viatura estacionada, que sofreu apenas danos materiais", assinala. .

A situação está "estabilizada e a ser acompanhada pelos serviços competentes para avaliação estrutural". .

Devido à subida do nível do rio Coura, foi necessário implementar suspensões temporárias de trânsito na Estrada da Ponte, em Vilar de Mouros e na Estrada Municipal 301, entre Argela e Venade.

"Estas situações são recorrentes em episódios de maior pluviosidade, sendo a comunidade local já familiarizada com os condicionamentos e respetivas alternativas viárias", garante a câmara.

O encerramento da estrada da Ponte em Vilar de Mouros mantém-se, "prolongando-se esta medida até que estejam reunidas condições de segurança para a travessia", acrescenta.

Governo acompanha em permanência situação de cheias



A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, garantiu hoje que o Governo está a acompanhar em permanência a evolução da situação de eventuais cheias, nomeadamente a norte do rio Mondego e na bacia do Tejo.

"Quero deixar-lhes aqui a garantia de que o Governo está a acompanhar em permanência a evolução desta situação, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente", com outras entidades e em coordenação com Espanha, "para desencadear os meios de resposta adequados em caso de necessidade", disse a ministra.

Maria da Graça Carvalho falava no início de uma audição parlamentar, na comissão de Ambiente e Energia, quando recordou a recente passagem pelo país da tempestade Ingrid, seguindo-se a Joseph, que provocaram níveis elevados de precipitação e queda de neve.

Existe um risco real de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo "ao longo desta semana", alertou.

Estado do tempo volta a agravar-se com a Kristin

Hoje, em conferência de imprensa, a Proteção Civil alertou para o impacto que a passagem de uma nova depressão, Kristin, poderá ter nas redes de distribuição, tendo sugerido que fornecedores e distribuidoras reforcem os operacionais e elevem o seu estado de prontidão.

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura, antecipa que a passagem da nova depressão "vai afetar sobretudo a vulnerabilidade das redes" de transportes, elétrica, etc., apelando à população que garanta "adequada fixação de estruturas soltas".

A depressão Kristin passará por Portugal na próxima madrugada, com maior impacto entre as três e as seis da manhã, acompanhada de vento muito intenso, podendo as rajadas atingir os 140 quilómetros por hora.

A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face à nova depressão meteorológica que atravessará Portugal na próxima madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, será a zona de maior risco à passagem de Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.

Em contacto com terra, a ciclogénese explosiva "tem um potencial de estrago, de dano muito significativo, num curto espaço de tempo", alertou José Manuel Moura.

O estado de prontidão de nível 4 mobiliza os dispositivos de resposta até 100%, "num prazo de 12 horas", adiantou, reconhecendo que aguardam um "fenómeno complexo" e "com potencial destrutivo muito significativo".

[Notícia atualizada às 18h40 de 27 de janeiro de 2026 para acrescentar mais detalhes]