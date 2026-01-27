​Depressão Joseph faz mais de 700 ocorrências, corta estradas e desaloja família

A depressão Joseph provocou esta segunda-feira mais de 700 ocorrências em Portugal continental, como queda de árvores e corte de estradas, e desalojou uma família no concelho de Oeiras.



Em Porto Salvo, no município de Oeiras, uma família de cinco pessoas - composto por dois adultos e três crianças - teve que ser realojada pelos serviços camarários na sequência de um deslizamento de terras que ameaçou uma habitação.

As últimas horas têm sido complicadas para os mais de dois mil elementos do dispositivo da Protecção Civil a nível nacional, que entre as 00h00 e as 20h00 de segunda-feira já registou 713 ocorrências, sobretudo nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo.

Inundações (143), queda de árvores (145), deslizamentos de terras (146) e limpeza de vias (146) foram as ocorrências principais, adiantou à Renascença o comandante Pedro Araújo.

A Proteção Civil está particularmente atenta à subida da água nas várias bacias hidrográficas do país, havendo várias estradas intransitáveis.

“Registamos algumas estradas municipais, nacionais e caminhos municipais que se encontram submersos por todo o Norte e Centro, mas já também a Sul, nomeadamente nos concelhos de Alcácer do Sal, Coruche, Almeirim, Lourinhã ou Águeda.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, entretanto, um aviso vermelho devido à agitação marítima e outro aviso laranja devido à queda de neve, ainda por causa dos efeitos da depressão Joseph.

Durante o dia de quarta-feira passam a estar sob aviso vermelho devido à agitação marítima, os distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Beja, Leiria, Lisboa, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto.