Depressão Joseph. Que estradas estão cortadas ou condicionadas?

Vinte e cinco vias nacionais e municipais estavam interditadas à circulação às 7h00 desta terça-feira nas regiões Norte e Centro, devido a inundações e desmoronamentos provocados pelo mau tempo.

De acordo com a Lusa, várias estradas nacionais permanecem interditadas à circulação, incluindo a EN 9-1, conhecida como Estrada da Lagoa Azul, no Linhó, concelho de Sintra, a EN 10 em Torres do Mondego, no concelho de Coimbra, a EN 262 em São Romão do Sado, no distrito de Setúbal, e a EN 365 na Golegã, no distrito de Santarém.

Estão também suspensas à circulação a EN 3-2 em Valada, no Vale de Santarém, a EN 8-2 em Casal Lourim, no concelho da Lourinhã, a EN 205-1 em Rio Tinto, no distrito de Braga, a EN 301 em Argela, em Viana do Castelo, e a EN 358-2 em Constância, no distrito de Santarém.

De acordo com a GNR, permanecem igualmente encerradas várias vias na Serra da Estrela e noutras zonas do interior, nomeadamente a Nacional 102 ao quilómetro 53,4, em Torre de Moncorvo, a EN 316 ao quilómetro 37, em Macedo de Cavaleiros, e diversas estradas municipais e regionais nos concelhos de Arouca, Cabeceiras de Basto, Pampilhosa da Serra, Vila Pouca de Aguiar e Covilhã.

Entre as vias afetadas estão ainda a Estrada Municipal 1133, em Riba de Mouro, no concelho de Monção, a EN 110 entre Penacova e Coimbra, a EN 344 em Castanheira da Serra e a EN 236 em Casal Novo, no distrito de Coimbra.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou quase 100 ocorrências entre a meia-noite e as 6h30, associadas aos efeitos da depressão Joseph. A maioria dos incidentes esteve relacionada com quedas de árvores, inundações, limpeza de vias, queda de estruturas e movimentos de massa.

De acordo com a ANEPC, as zonas mais afetadas durante a madrugada foram a Área Metropolitana do Porto, o Alto Minho, a Região de Aveiro, Coimbra, Leiria, o Oeste e a Grande Lisboa.

A Câmara Municipal de Torres Vedras alertou esta manhã a população para os riscos na circulação rodoviária no concelho, devido ao aumento significativo dos caudais de rios, ribeiras e linhas de água, provocado pela forte pluviosidade e agravado pela queda de árvores.

Em comunicado, a autarquia sublinha que, “considerando que as primeiras horas da manhã coincidem com a maré cheia, é previsível que a situação não melhore durante o período da manhã”, acrescentando que as escolas se mantêm abertas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera agravou na segunda-feira os avisos meteorológicos associados à passagem da depressão Joseph, colocando a agitação marítima sob aviso vermelho e a queda de neve sob aviso laranja.

Todos os distritos de Portugal continental estão ainda sob aviso amarelo devido ao vento forte, com rajadas que podem atingir os 80 quilómetros por hora, chegando aos 100 quilómetros nas terras altas. Mantém-se também o aviso amarelo para precipitação, por vezes forte, durante a madrugada de quarta-feira.