Carrinha desgovernada mata duas pessoas na Pampilhosa da Serra

27 jan, 2026 - 17:35 • Lusa
Duas pessoas perderam esta terça-feira a vida no concelho na Pampilhosa da Serra, na sequência de um atropelamento, informou esta terça-feira o Comando Sub-regional de Coimbra.
As vítimas são um vendedor ambulante e uma cliente que foram atropelados por uma carrinha destravada, indica o Jornal de Notícias.
De acordo com a mesma fonte, o alerta para o atropelamento em Padrões, no concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, ocorreu por volta das 15h00.
No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, com 19 operacionais, apoiados por oito veículos, bem como meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).
[notícia atualizada às 19h08]