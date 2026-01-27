"É uma aflição, não se dorme". População de Touginhó teme que o rio entre pelas casas

Na freguesia de Touginhó, Vila do Conde, o estado de espírito é de apreensão, entre a população, face ao agravamento do estado do tempo, resultado da passagem da depressão Joseph por Portugal.

As primeiras consequências são evidentes na manhã desta terça-feira, comprovou a Renascença. O Rio Este, o afluente do Ave que passa nesta localidade, tomou já conta de várias casas, campos e ruas, que por esta altura estão completamente inacessíveis. A Junta de Freguesia vai colocando baias de proteção para interditar as vias.

Logo por volta das 7h00, algumas pessoas já iam fazendo contas aos estragos. Uma senhora, que não quis falar a esta reportagem mostrava ainda assim a sua cave, inundada com água que passava acima da cintura. Aquela idosa, na casa dos 80 anos, já está habituada a eventos do género e precaveu-se de estragos de maior.

De resto, a precaução é mesmo a palavra de ordem nesta zona. Várias moradoras, como Dores Assunção e a Sra. Sameiro, que estavam à porta de casa a olhar para este cenário, já iam preparando um plano caso o rio lhes entre por casa.

"É tirar tudo do sítio, sabe? É meter as coisas em cima de cadeiras e bancos, tirar as portas dos roupeiros e tudo, chamar o carpinteiro. Enquanto der tempo, quando não der tempo, está tudo inundado, tudo estragado para o lixo", contava a senhora Sameiro à Renascença.



