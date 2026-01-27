"É uma aflição, não se dorme". População de Touguinhó teme que o rio entre pelas casas

27 jan, 2026 - 10:35 • Jaime Dantas
Na freguesia de Touguinhó, Vila do Conde, o estado de espírito é de apreensão, entre a população, face ao agravamento do estado do tempo, resultado da passagem da depressão Joseph por Portugal.
As primeiras consequências são evidentes na manhã desta terça-feira, comprovou a Renascença. O Rio Este, o afluente do Ave que passa nesta localidade, tomou já conta de várias casas, campos e ruas, que por esta altura estão completamente inacessíveis. A Junta de Freguesia vai colocando baias de proteção para interditar as vias.
Logo por volta das 7h00, algumas pessoas já iam fazendo contas aos estragos. Uma senhora, que não quis falar a esta reportagem mostrava ainda assim a sua cave, inundada com água que passava acima da cintura. Aquela idosa, na casa dos 80 anos, já está habituada a eventos do género e precaveu-se de estragos de maior.
De resto, a precaução é mesmo a palavra de ordem nesta zona. Várias moradoras, como Dores Assunção e a Sra. Sameiro, que estavam à porta de casa a olhar para este cenário, já iam preparando um plano caso o rio lhes entre por casa.
"É tirar tudo do sítio, sabe? É meter as coisas em cima de cadeiras e bancos, tirar as portas dos roupeiros e tudo, chamar o carpinteiro. Enquanto der tempo, quando não der tempo, está tudo inundado, tudo estragado para o lixo", contava a senhora Sameiro à Renascença.
As vizinhas admitiam que, nos seus casos a situação "ainda está mais ou menos razoável", mas o medo de que a água suba não lhes sai da cabeça. Diziam mesmo que assim que os arcos da ponte medieval sobre o Rio Este estiveram totalmente submersos não há nada a fazer para evitar o pior.
"Há quatro anos o rio chegou bem acima da rua onde estamos. Há bocadinho também veio aqui um vizinho a dizer que se calhar este ano não vamos ter sorte, que pode ser que a água chegue aqui mais acima às casas", recordavam.
De resto, era isso que dizia Manuel Silva, de 67 anos, ainda o sol não tinha nascido. Ainda não era possível ver bem a dimensão do caudal do rio, e ele admitia que, a cada ano que passa "é cada vez pior".
O Rio Este é um afluente do Rio Ave, conhecido curso de água que tem a sua foz em Vila do Conde. Tem a sua nascente na zona este de Braga, daí a origem do nome.
Pelas 10h15, a chuva regressava, ainda que a medo, mas ainda assim torna mais reais os receios da população de Touguinhó. Em cada janela, os moradores vão contemplando a subida da água, que não dá sinais de que irá parar tão cedo.