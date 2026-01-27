"É uma noite para permanecer em casa". Ventos podem ultrapassar 140 km/hora

27 jan, 2026 - 20:20 • João Maldonado
A Proteção Civil registou esta terça-feira, entre as 00h00 e as 18h00, mais de 1.400 ocorrências relacionadas com as depressões atmosféricas que estão a afetar Portugal.
A maioria trata-se de quedas de árvores, de estruturas e inundações.
Num ponto de situação feito à Renascença, Paulo Santos, oficial de operações da Proteção Civil, explica que os locais mais afetados são "a Área Metropolitana do Porto, a região de Coimbra e a zona Oeste".
Meteorologia
Proteção Civil elevou o estado de prontidão especi(...)
Para o terreno foram destacados mais de cinco mil operacionais e mais de dois mil meios terrestres.
Em prontidão máxima, as previsões da Proteção Civil apontam para um agravamento do estado do tempo nas próximas horas, durante a noite, com rajadas de vento que podem ultrapassar os 140 km/hora "nas regiões do Litoral Norte e Centro e nas zonas montanhosas". Especialmente nestes lugares, "é uma noite para permanecer em casa" e "evitar viagens que possam ser adiadas".