Proteção Civil

"É uma noite para permanecer em casa". Ventos podem ultrapassar 140 km/hora

27 jan, 2026 - 20:20 • João Maldonado

Mais de 1.400 ocorrências entre as 00h00 e as 18h00, a maioria quedas de árvores e de estruturas ou inundações. Com ventos que podem superar os 140 km/hora esta noite, a Proteção Civil pede para que vasos de flores e toldos sejam amarrados ou guardados num lugar seguro.

A Proteção Civil registou esta terça-feira, entre as 00h00 e as 18h00, mais de 1.400 ocorrências relacionadas com as depressões atmosféricas que estão a afetar Portugal.

A maioria trata-se de quedas de árvores, de estruturas e inundações.

Num ponto de situação feito à Renascença, Paulo Santos, oficial de operações da Proteção Civil, explica que os locais mais afetados são "a Área Metropolitana do Porto, a região de Coimbra e a zona Oeste".

Para o terreno foram destacados mais de cinco mil operacionais e mais de dois mil meios terrestres.

Em prontidão máxima, as previsões da Proteção Civil apontam para um agravamento do estado do tempo nas próximas horas, durante a noite, com rajadas de vento que podem ultrapassar os 140 km/hora "nas regiões do Litoral Norte e Centro e nas zonas montanhosas". Especialmente nestes lugares, "é uma noite para permanecer em casa" e "evitar viagens que possam ser adiadas".

"Se tivermos na nossa casa ou na proximidade toldos ou estruturas - muitas vezes nas varandas temos vasos de flores - colocar esses objetos num local seguro, amarrá-los, evitar que possam ser projetados", aconselha o oficial de operações Paulo Santos.
