Estado de prontidão elevado ao nível máximo entre Viana do Castelo e Setúbal devido ao mau tempo

(em atualização)

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou esta terça-feira o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo , em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, devido à passagem de uma nova depressão meteorológica por Portugal continental na próxima madrugada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A decisão foi tomada após informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que aponta para um fenómeno meteorológico complexo, com elevado potencial de impacto na segurança de pessoas e bens . Em causa estão rajadas de vento muito fortes, que podem atingir os 150 quilómetros por hora , sobretudo no litoral e em zonas mais expostas, além de precipitação intensa, queda de neve nas terras altas e a continuação da forte agitação marítima.

Em conferência de imprensa, o segundo comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Ribeiro, explicou que o nível 4 de prontidão implica uma disponibilidade até 100% dos meios operacionais num prazo de 12 horas , permitindo uma resposta rápida às ocorrências que possam resultar do agravamento das condições meteorológicas.

Já presidente da ANEPC, José Manuel Moura, sublinhou que o vento será o fator mais crítico deste episódio. “Associado a esta depressão não é só o vento, mas é claramente o elemento com maior potencial de causar danos. Poderá ser localmente muito, muito intenso”, afirmou, alertando para riscos acrescidos de queda de árvores, estruturas, danos em edifícios e perturbações nos sistemas de transporte, energia e comunicações .

Segundo José Manuel Moura, perante a informação transmitida pelo IPMA, a Proteção Civil concluiu estar perante “um fenómeno complexo e com elevado potencial para afetar a segurança de pessoas e bens”, o que levou à realização, durante a manhã, de uma reunião extraordinária do Centro de Coordenação Operacional Nacional , com todos os agentes de proteção civil e entidades cooperantes.

Durante a manhã, a Proteção Civil reuniu extraordinariamente o Centro de Coordenação Operacional Nacional, envolvendo vários agentes de proteção civil. Foram ainda definidos pré-posicionamentos de meios em locais estratégicos , de forma a antecipar a procura operacional esperada com o impacto da depressão.

No briefing estiveram também presentes entidades responsáveis pela gestão das redes rodoviária e ferroviária, bem como da distribuição de energia e comunicações, às quais foi solicitado o reforço das equipas operacionais, a elevação do respetivo estado de prontidão e o acompanhamento permanente das infraestruturas.

“Pedimos que acompanhem de forma muito próxima o impacto que este fenómeno possa ter nas suas redes” , referiu o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, acrescentando que a Proteção Civil irá “efetuar um conjunto de pré-posicionamentos em locais estratégicos , de forma a responder à procura operacional que estimamos resultar do impacto desta situação”.

Os trabalhos vão prosseguir ao longo da tarde, com especial atenção à área do apoio social, antecipando eventuais necessidades de alojamento de emergência, e em articulação com operadores rodoviários, a Infraestruturas de Portugal e concessionárias de autoestradas, para definir medidas adicionais de mitigação.

A Proteção Civil apela à população para que evite comportamentos de risco , especialmente em zonas costeiras e expostas ao vento forte, e para que acompanhe as atualizações meteorológicas e as recomendações das autoridades.