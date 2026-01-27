Explosão em prédio faz cinco feridos em Coimbra

Uma explosão ocorrida na manhã desta terça-feira num prédio em Coimbra provocou cinco feridos, um deles em estado grave.

Uma das pessoas feridas encontrava-se na via pública no momento da explosão. A informação foi confirmada à Renascença por fonte dos Sapadores de Coimbra e da Proteção Civil.

Os danos materiais são avultados e as autoridades estão a avaliar as condições de habitabilidade do edifício.

Em avaliação estão também as causas da explosão, embora a chamada recebida nos serviços de emergência desse conta de uma explosão causada por fuga de gás.

O prédio atingido localiza-se na rua Marques Bom, na zona do Vale das Flores, na freguesia de Santo António dos Olivais.



[notícia atualizada às 11h45 com atualização do número de feridos, de quatro para cinco]