Explosão em prédio faz cinco feridos em Coimbra

27 jan, 2026 - 10:50 • Raul Santos , Hugo Monteiro

Um dos feridos encontra-se em estado grave. Os danos no edifício são avultados.

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos
Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos

Uma explosão ocorrida na manhã desta terça-feira num prédio em Coimbra provocou cinco feridos, um deles em estado grave.

Uma das pessoas feridas encontrava-se na via pública no momento da explosão. A informação foi confirmada à Renascença por fonte dos Sapadores de Coimbra e da Proteção Civil.

Os danos materiais são avultados e as autoridades estão a avaliar as condições de habitabilidade do edifício.

Em avaliação estão também as causas da explosão, embora a chamada recebida nos serviços de emergência desse conta de uma explosão causada por fuga de gás.

O prédio atingido localiza-se na rua Marques Bom, na zona do Vale das Flores, na freguesia de Santo António dos Olivais.

[notícia atualizada às 11h45 com atualização do número de feridos, de quatro para cinco]

