GNR faz buscas no Porto e Vila Real e desmantela produção ilícita de cigarros

A GNR está a realizar buscas nos distritos de Vila Real e Porto no âmbito de uma investigação que visa desmantelar um local e produção ilícita de cigarros e uma organização criminosa que operava no Norte de Portugal.

Fonte da Unidade de Ação Fiscal da GNR disse à agência Lusa que a investigação decorre desde setembro de 2025 e tem como objetivo o desmantelamento de um local de produção ilícita de cigarros.

Um dos locais visados nas buscas é um armazém localizado no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

A fonte explicou que, alegadamente, "está em causa uma organização criminosa constituída por indivíduos de várias nacionalidades, portugueses e de países do Leste da Europa, que operava no Norte de Portugal.

Em causa estão ilícitos de competência especial da Unidade de Ação Fiscal, designadamente crimes tributários.

Sem acrescentar mais informação porque as diligências ainda estão a decorrer, a fonte disse apenas que foram já detetados maquinaria e tabaco utilizados para a produção ilícita dos cigarros, bem como também cigarros produzidos naquele local.

A investigação foi desencadeada pelo Destacamento de Ação Fiscal do Porto que, nas diligências em curso hoje, conta com o apoio de militares da Unidade de Intervenção da GNR e do Comando Territorial da GNR de Vila Real.

A fonte remeteu mais informação para um comunicado que será divulgado pela GNR.