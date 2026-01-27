Inundações, deslizamentos e estradas cortadas: o rasto da depressão Joseph

A passagem da depressão Joseph por Portugal provocou cerca de mil ocorrências até à meia-noite, sobretudo relacionadas com estradas cortadas, inundações, deslizamentos de terras e queda de árvores.

De acordo com uma primeira atualização, o site da Proteção Civil dá conta de quase 100 ocorrências registadas durante a madrugada.

As regiões mais afetadas são o Norte e a área de Lisboa e Vale do Tejo, devido à chuva intensa, ao vento forte e à subida do nível da água em rios e ribeiras.

Em Porto Salvo, no concelho de Oeiras, uma habitação teve de ser evacuada na sequência de um deslizamento de terras. O comandante Pedro Araújo explica que a situação representava risco para os moradores.

“Tivemos uma ocorrência no concelho de Oeiras, mais concretamente em Porto Salvo, de deslizamento de terras. Tivemos uma casa que ficou em perigo, não oferecendo condições de segurança”, refere.

Foi necessário proceder ao realojamento da família, com o apoio dos serviços municipalizados de Oeiras.

O mau tempo levou também ao corte de várias vias rodoviárias em Arcos de Valdevez e Caminha. Em Ponte de Lima, registaram-se inundações em habitações devido à forte precipitação.

Segundo o comandante Pedro Araújo, a Proteção Civil está particularmente atenta à subida dos caudais nas várias bacias hidrográficas do país, situação que tem obrigado ao encerramento de estradas.

“Existem algumas estradas que se encontram submersas, um pouco por todo o Norte e Centro, e já também a Sul, nomeadamente nos concelhos de Alcácer do Sal, Coruche, Almeirim, Lourinhã e Águeda”, indica.

Praticamente todo o Norte e Centro do país estão sob aviso laranja devido à possibilidade de queda de neve. A meteorologista Alexandra Fonseca explica que o aviso abrange distritos como Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

“Estamos a falar de acumulações entre 10 a 20 centímetros. Este aviso terminará apenas no dia 28, já de madrugada, às seis da manhã”, adianta.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou toda a costa portuguesa sob aviso laranja devido à agitação marítima, mas a situação deverá agravar-se esta quarta-feira, passando a aviso vermelho.

Entretanto, já foi removida a árvore que caiu sobre a linha do Metro do Porto, na zona de Ramalde. O alerta foi dado pouco depois das três da manhã e a ocorrência é atribuída ao vento forte que se fez sentir durante a noite, segundo indicação dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Ainda devido à agitação marítima, continua por rebocar o cargueiro que se encontra a cerca de 13 quilómetros do porto da Figueira da Foz. A bordo permanecem seis tripulantes, todos estrangeiros. O navio, com bandeira dos Países Baixos, perdeu o leme quando saía do porto, transportando cerca de 3.300 toneladas de pasta de papel.