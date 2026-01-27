Inundações, deslizamentos e estradas cortadas: quase 500 ocorrências desde a meia noite

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 490 ocorrências, entre as 0h00 e as 7h45 relacionadas com o mau tempo, a maioria na região metropolitana do Porto e principalmente quedas de árvores.

“No território continental foram registadas 490 ocorrências, maioritariamente relacionadas com quedas de árvores, inundações e quedas de estruturas”, afirmou à Renascença Paulo Santos, da ANEPC, acrescentando que não há registo de feridos nem de pessoas desalojadas.



Na Área Metropolitana do Porto foram registadas 141 ocorrências, na Grande Lisboa 35, na região Oeste 22, Alentejo 24 e Alentejo 16, estando as restantes espalhadas por outras regiões do continente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Porto Salvo, no concelho de Oeiras, uma habitação teve de ser evacuada na sequência de um deslizamento de terras. O comandante Pedro Araújo explica que a situação representava risco para os moradores.

“Tivemos uma ocorrência no concelho de Oeiras, mais concretamente em Porto Salvo, de deslizamento de terras. Tivemos uma casa que ficou em perigo, não oferecendo condições de segurança”, refere.

Foi necessário proceder ao realojamento da família, com o apoio dos serviços municipalizados de Oeiras.

O mau tempo levou também ao corte de várias vias rodoviárias em Arcos de Valdevez e Caminha. Em Ponte de Lima, registaram-se inundações em habitações devido à forte precipitação.

Segundo o comandante Pedro Araújo, a Proteção Civil está particularmente atenta à subida dos caudais nas várias bacias hidrográficas do país, situação que tem obrigado ao encerramento de estradas.

“Existem algumas estradas que se encontram submersas, um pouco por todo o Norte e Centro, e já também a Sul, nomeadamente nos concelhos de Alcácer do Sal, Coruche, Almeirim, Lourinhã e Águeda”, indica.

Praticamente todo o Norte e Centro do país estão sob aviso laranja devido à possibilidade de queda de neve. A meteorologista Alexandra Fonseca explica que o aviso abrange distritos como Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

“Estamos a falar de acumulações entre 10 a 20 centímetros. Este aviso terminará apenas no dia 28, já de madrugada, às seis da manhã”, adianta.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou toda a costa portuguesa sob aviso laranja devido à agitação marítima, mas a situação deverá agravar-se esta quarta-feira, passando a aviso vermelho.

Entretanto, já foi removida a árvore que caiu sobre a linha do Metro do Porto, na zona de Ramalde. O alerta foi dado pouco depois das três da manhã e a ocorrência é atribuída ao vento forte que se fez sentir durante a noite, segundo indicação dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Ainda devido à agitação marítima, continua por rebocar o cargueiro que se encontra a cerca de 13 quilómetros do porto da Figueira da Foz. A bordo permanecem seis tripulantes, todos estrangeiros. O navio, com bandeira dos Países Baixos, perdeu o leme quando saía do porto, transportando cerca de 3.300 toneladas de pasta de papel.

[notícia atualizada às 8h40 de 27 de janeiro de 2026]

