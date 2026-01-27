Mau tempo deixa dez mil clientes sem eletricidade

Dez mil clientes, a maioria nas regiões centro e norte litoral, estavam às 11h30 desta terça-feira sem energia elétrica, estando mobilizados no terreno mais de 400 operacionais, segundo informação fornecida pela empresa.

Em declarações à Renascença, Pedro Marques, responsável pela gestão da rede elétrica, admite que "se o tempo estabilizar, durante a tarde será possível normalizar estas situações".

Pedro Marques adianta ainda que "sobretudo Coimbra, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Vila Real" são as zonas mais afetadas.

"A E-Redes tem mobilizados 400 operacionais no terreno, tendo todas as equipas mobilizadas para um reforço para fazer face a eventuais agravamentos no impacto na rede de distribuição", indica também a empresa.

Num comunicado anterior, às 9h00, a empresa tinha indicado que oito mil clientes estavam sem energia por causa das condições meteorológicas adversas.

Seis distritos e toda a costa em aviso vermelho

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Joseph com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, esta terça-feira haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00h00 de quarta-feira.

O instituto emitiu aviso vermelho, o mais grave, para os distritos do Porto, Aveiro e Coimbra entre as 3h00 e as 6h00, prevendo-se ventos com rajadas da ordem dos 140 quilómetros por hora (km/h).

Sob aviso vermelho por causa do vento com rajadas da ordem dos 140 km/h estão também os distritos de Viseu, Guarda e Braga entre as 5h00 e as 9h00 de quarta-feira.

Os restantes distritos do continente vão estar sob aviso laranja por causa do vento forte com rajadas de 100 km/h, podendo chegar aos 120 km/h nas terras altas.

O IPMA emitiu também aviso vermelho entre as 3h00 e as 21h00 de quarta-feira para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com sete a oito metros, que podem atingir 14 metros de altura máxima.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12h00 de hoje e até às 6h00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.

O IPMA colocou também todos os distritos (18) de Portugal continental sob aviso amarelo entre as 3h00 e as 9h00 de quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

O estado do tempo deverá melhorar a partir da manhã de quarta-feira.

Os Açores e a Madeira estão também com vários avisos meteorológicos.