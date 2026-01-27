Militar do Exército morre em Lamego durante curso de Operações Especiais

Um militar do Exército morreu, na segunda-feira, durante um exercício realizado no rio Balsemão, na região de Penude, no concelho de Lamego. A informação foi confirmada em comunicado pelo Exército Português.

A vítima do alferes de Infantaria João Rafael Paulino dos Santos Cardoso, natural de Mafra, que se encontrava desaparecido desde a noite de segunda-feira, na sequência de um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais.

No comunicado, é dito que “o Exército Português comunica o falecimento do Alferes de Infantaria João Rafael Paulino dos Santos Cardoso, natural de Mafra, que se encontrava por localizar desde ontem à noite, na sequência de um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais, no rio Balsemão, na região de Penude, Lamego”.

A mesma nota adianta que foi determinada a abertura de um processo de averiguações “para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, em articulação com as autoridades competentes”, tendo a Polícia Judiciária Militar sido informada.

O Exército dá ainda conta de que “foram ativados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico”, manifestando “profundo pesar” pela morte do alferes. Na mesma comunicação, são apresentadas “sentidas condolências à família, amigos e camaradas do militar”.

A instituição assegura que prestará mais informações “logo que existam factos novos confirmados”, sublinhando que será salvaguardada “a privacidade da família e a proteção de informação operacional”.

A informação do Exército surge minutos depois de a Renascença ter apurado, junto dos bombeiros, o desaparecimento de uma pessoa alegadamente arrastada pela corrente do rio Balsemão, na sequência do mau tempo. No local mantêm-se mobilizados mais de 30 operacionais dos bombeiros.



