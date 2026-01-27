Ouvir
Uma pessoa desaparecida em Lamego. Suspeita-se que tenha sido arrastada pela corrente do rio Balsemão

27 jan, 2026 - 09:13 • Olímpia Mairos

Alerta foi dado pouco antes das 23h00 de segunda-feira.

Uma pessoa está desaparecida em Lamego, depois de alegadamente ter sido arrastada pela forte corrente do rio Balsemão. A informação foi confirmada à Renascença pelos Bombeiros de Lamego. O alerta para a ocorrência foi dado pouco antes das 23h00 de segunda-feira.

As operações de busca mobilizam mais de 30 operacionais, apoiados por 11 veículos, envolvendo os Bombeiros de Lamego, o INEM e a GNR. As autoridades continuam no local a desenvolver esforços para localizar a vítima, cujas circunstâncias do desaparecimento estão ainda a ser apuradas.

