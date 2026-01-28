Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

País

Base Aérea de Monte Real registou rajada de vento de 178 km/h

28 jan, 2026 - 19:23 • João Pedro Quesado Lusa

Estação meteorológica da Força Aérea foi destruída após o maior registo de vento. Os distritos mais afetados pela depressão foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

A+ / A-

A depressão Kristin já atravessou a Península Ibérica e já estará a caminho das ilhas baleares, tendo sido registada uma rajada de vento com 178 km/h na base aérea de Monte Real.

Durante o "briefing" que decorreu na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide (Oeiras), Nuno Lopes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou que a base aérea de Monte Real registou uma rajada de vento com 176 km/h pelas 5h00 e com 178 km/h pouco tempo depois.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A partir daí deixaram de ter registo porque a estrutura ficou destruída", acrescentou Nuno Lopes, dizendo ainda que terá sido Monte Real a zona de entrada desta depressão.

Na estação do Cabo Carvoeiro foi registada uma rajada de vento com 149 quilómetros por hora, na estação de Ansião foi registada uma rajada com 146 km/h e em Leiria a velocidade atingiu os 142 km/h.

CP suspende venda de bilhetes de Alfa Pendular e Intercidades para quinta-feira

Depressão Kristin

CP suspende venda de bilhetes de Alfa Pendular e Intercidades para quinta-feira

Serviços de longo curso na Linha do Norte, Linha d(...)

Nuno Lopes referiu ainda que a depressão Kristin "já passou inclusive o território da Península Ibérica e estará a caminho das baleares".

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

🔴 Ao minuto: Proteção Civil faz novo alerta para esta noite. Mau tempo faz quatro mortos

Mau tempo

🔴 Ao minuto: Proteção Civil faz novo alerta para esta noite. Mau tempo faz quatro mortos

Norte e Centro estão sob aviso amarelo entre as 21(...)

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias