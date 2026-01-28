Base Aérea de Monte Real registou rajada de vento de 178 km/h

A depressão Kristin já atravessou a Península Ibérica e já estará a caminho das ilhas baleares, tendo sido registada uma rajada de vento com 178 km/h na base aérea de Monte Real.

Durante o "briefing" que decorreu na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide (Oeiras), Nuno Lopes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou que a base aérea de Monte Real registou uma rajada de vento com 176 km/h pelas 5h00 e com 178 km/h pouco tempo depois.

"A partir daí deixaram de ter registo porque a estrutura ficou destruída", acrescentou Nuno Lopes, dizendo ainda que terá sido Monte Real a zona de entrada desta depressão.

Na estação do Cabo Carvoeiro foi registada uma rajada de vento com 149 quilómetros por hora, na estação de Ansião foi registada uma rajada com 146 km/h e em Leiria a velocidade atingiu os 142 km/h.