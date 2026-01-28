Ouvir
Caças F-16 sofreram danos na Base de Monte Real

28 jan, 2026 - 22:45 • Liliana Monteiro , com Ricardo Vieira

Depressão Kristin provocou danos avultados naquela instalação militar. Força Aérea garante que “mantém operacional a missão de defesa aérea do país”.

Caças F-16 estacionados na Base de Monte Real, em Leiria, sofreram danos em resultado da passagem por Portugal da depressão Kristin. A informação foi confirmada à Renascença por fonte da Força Aérea.

Questionada pela Renascença, fonte da Força Aérea confirmou que aviões sofreram danos em resultado da tempestade, sem avançar quantos nem a extensão dos estragos.

A tempestade, que espalhou a destruição nas regiões Centro e Oeste do país, provocou "danos materiais avultados" na Base de Monte Real, avançou a Força Aérea (FA) em comunicado ao início da noite desta quarta-feira.

“Calamidade” Kristin varreu o país provocando 4 mortos e prejuízos materiais. Veja o vídeo
Ninguém ficou ferido na base em resultado do temporal, adianta a mesma nota.

A Força Aérea garante que “mantém operacional a missão de defesa aérea do país”.

“A Força Aérea está a atuar de imediato para restabelecer a normalidade da atividade da Unidade, dando prioridade à segurança dos militares e trabalhadores civis que ali prestam serviço”, indica o comunicado da FA.

A depressão Kristin já atravessou a Península Ibérica e já estará a caminho das ilhas baleares, tendo sido registada uma rajada de vento com 178 km/h na base aérea de Monte Real.

A depressão Kristin provocou 5.106 ocorrências entre as 00h00 e as 19h00 desta quarta-feira, indica a Proteção Civil nacional.

Foram registadas cerca de 3.200 quedas de árvores e 1.000 quedas de estruturas.

De acordo com a Proteção Civil, o número oficial de mortos associados ao temporal é de quatro: uma em Vila Franca de Xira (devido à queda de uma árvore), duas em Carvide (por queda de uma chapa metálica e um encarceramento na estrutura de uma casa), e uma em Fonte Oleiro (encontrada em paragem cardiorrespiratória numa obra).

