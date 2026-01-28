Câmara de Coimbra diz que estrutura do edifício onde ocorreu explosão está intacta

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na manhã de terça-feira, na sequência de uma explosão em um apartamento de um prédio de sete andares do Vale das Flores, na cidade de Coimbra. A explosão deixou 35 pessoas desalojadas.

"No seguimento da explosão ocorrida ontem [terça-feira] num edifício habitacional em Coimbra, na rua Augusto Marques Bom, foi realizada uma peritagem técnica ao imóvel pelos serviços de engenharia do Município de Coimbra , com supervisão do ITeCons. Dessa avaliação concluiu-se que a estrutura do edifício se encontra intacta e não apresenta risco para a sua estabilidade", informou.

A peritagem ao prédio onde nesta terça-feira ocorreu uma explosão, na cidade de Coimbra, concluiu que a estrutura do edifício se encontra intacta e não apresenta risco para a sua estabilidade, revelou esta quarta-feira a Câmara Municipal.

De acordo com a Câmara de Coimbra, a peritagem técnica ao imóvel permitiu ainda verificar um desvão (abatimento) sob a laje do piso onde ocorreu a explosão.

"Esta situação inspira maior atenção e exigirá uma intervenção específica, sem que tenham sido verificados danos estruturais relevantes que possam comprometer a estabilidade do edifício", referiu.

Os moradores foram autorizados a entrar no prédio para recolha de bens indispensáveis e de primeira necessidade, com o acompanhamento da PSP, que se irá manter no local até quinta-feira.

No que toca a infraestruturas - ramais de água e gás -, o Serviço de Proteção Civil verificou que "se encontram em condições até ao edifício, sendo que o fornecimento interno passará agora a ser assegurado pelo condomínio do prédio".

O Município de Coimbra informou ainda que o homem de 38 anos, que sofreu ferimentos graves, permanece internado na unidade de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, "encontrando-se estável, embora ainda em estado considerado grave".