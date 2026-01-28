Ouvir
Explosão

Câmara de Coimbra diz que estrutura do edifício onde ocorreu explosão está intacta

28 jan, 2026 - 18:09 • Lusa

Estrutura do prédio de sete andares onde ocorreu uma explosão esta terça-feira não apresenta qualquer risco, mas a peritagem técnica ao imóvel permitiu ainda verificar um desvão (abatimento) sob a laje do piso. Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, e 35 pessoas estão desalojadas.

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos
A peritagem ao prédio onde nesta terça-feira ocorreu uma explosão, na cidade de Coimbra, concluiu que a estrutura do edifício se encontra intacta e não apresenta risco para a sua estabilidade, revelou esta quarta-feira a Câmara Municipal.

"No seguimento da explosão ocorrida ontem [terça-feira] num edifício habitacional em Coimbra, na rua Augusto Marques Bom, foi realizada uma peritagem técnica ao imóvel pelos serviços de engenharia do Município de Coimbra, com supervisão do ITeCons. Dessa avaliação concluiu-se que a estrutura do edifício se encontra intacta e não apresenta risco para a sua estabilidade", informou.

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na manhã de terça-feira, na sequência de uma explosão em um apartamento de um prédio de sete andares do Vale das Flores, na cidade de Coimbra. A explosão deixou 35 pessoas desalojadas.

Explosão em prédio faz cinco feridos em Coimbra

De acordo com a Câmara de Coimbra, a peritagem técnica ao imóvel permitiu ainda verificar um desvão (abatimento) sob a laje do piso onde ocorreu a explosão.

"Esta situação inspira maior atenção e exigirá uma intervenção específica, sem que tenham sido verificados danos estruturais relevantes que possam comprometer a estabilidade do edifício", referiu.

Os moradores foram autorizados a entrar no prédio para recolha de bens indispensáveis e de primeira necessidade, com o acompanhamento da PSP, que se irá manter no local até quinta-feira.

No que toca a infraestruturas - ramais de água e gás -, o Serviço de Proteção Civil verificou que "se encontram em condições até ao edifício, sendo que o fornecimento interno passará agora a ser assegurado pelo condomínio do prédio".

O Município de Coimbra informou ainda que o homem de 38 anos, que sofreu ferimentos graves, permanece internado na unidade de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, "encontrando-se estável, embora ainda em estado considerado grave".

