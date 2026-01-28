Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Circulação ferroviária suspensa na Linha do Norte para comboios de longo curso

28 jan, 2026 - 07:39 • Olímpia Mairos

As autoridades pedem compreensão pelos transtornos causados e garantem que a informação será atualizada assim que existam novas indicações sobre a reposição do serviço.

A+ / A-

A circulação ferroviária encontra-se suspensa em várias linhas ferroviárias devido a problemas na via provocados pelo mau tempo.

A CP informa, em comunicado, que estão interrompidas as ligações de longo curso na Linha do Norte entre Porto e Lisboa, bem como a circulação na Linha do Sul, Linha do Oeste e Linha do Sado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na Linha de Sintra/Azambuja, a circulação está suspensa no troço Famões–Alverca/Sintra, estando também condicionada a circulação em via única entre Mercês e Sintra.

As autoridades pedem compreensão pelos transtornos causados e garantem que a informação será atualizada assim que existam novas indicações sobre a reposição do serviço.

A CP recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, antes do embarque, recorrendo ao Site, App ou Linha de Atendimento da transportadora.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias