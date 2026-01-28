Circulação ferroviária suspensa na Linha do Norte para comboios de longo curso

A circulação ferroviária encontra-se suspensa em várias linhas ferroviárias devido a problemas na via provocados pelo mau tempo.

A CP informa, em comunicado, que estão interrompidas as ligações de longo curso na Linha do Norte entre Porto e Lisboa, bem como a circulação na Linha do Sul, Linha do Oeste e Linha do Sado.

Na Linha de Sintra/Azambuja, a circulação está suspensa no troço Famões–Alverca/Sintra, estando também condicionada a circulação em via única entre Mercês e Sintra.

As autoridades pedem compreensão pelos transtornos causados e garantem que a informação será atualizada assim que existam novas indicações sobre a reposição do serviço.

A CP recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, antes do embarque, recorrendo ao Site, App ou Linha de Atendimento da transportadora.