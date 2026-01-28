Coimbra. "Ocorrências aumentam e não vamos conseguir dar resposta a tudo"

A passagem da depressão Kristin por Coimbra deixou “10 freguesias com problemas de eletricidade e a falha de eletricidade tem, também, causado a falha de abastecimento de água”, relata à Renascença a autarca Ana Abrunhosa.

“Grandes preocupações nesta altura: repor a eletricidade para voltarmos a ter água; temos vias interrompidas, escolas afetadas pela queda de árvores; um acidente na A13, mas a pessoa foi desencarcerada; temos, ainda, famílias desalojadas porque os telhados das casas voaram, mas estão em casa de familiares”, detalha.

No total, às 10h00 de hoje eram 150 ocorrências em todo o concelho de Coimbra, mas “aumentam e não vamos conseguir dar resposta a tudo”.

A prioridade e “a limpeza e a reabertura das estradas”, bem como “a reposição da eletricidade e da água, mas vai demorar”, reconhece a autarca, sem precisar ao certo quando será reposta a normalidade.

Ana Abrunhosa recomenda “muita cautela na circulação porque há vias com muitos detritos, com árvores a interromper as vias, há muros caídos e é natural que durante o dia continuemos também a ter quedas de árvores e quedas de muros e de estruturas porque ficaram deslizadas, porque a intensidade do vento foi muito grande”

“Vamos trabalhar o dia todo”, assegura a autarca que acrescenta que o objetivo é “recuperar a atividade letiva já amanhã”.