  28 jan, 2026
Mau tempo

Comboios continuam suspensos em quatro linhas ferroviárias devido à depressão Kristin

28 jan, 2026 - 07:39 • Olímpia Mairos

Os serviços já foram retomados em várias linhas, mas continua a não haver comboios de longo curso (Intercidades e Alfa Pendular) na Linha do Norte, a principal do país.

Quatro linhas ferroviárias continuam com cortes na circulação de comboios esta quarta-feira, devido aos efeitos do mau tempo provocado pela depressão Kristin. A circulação já foi retomada em pelo menos outras quatro linhas.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), às 14h estava suspensa a circulação na Linha do Norte (entre Lamarosa, em Coimbra, e Alfarelos, em Soure), na Linha da Beira Baixa (entre Ródão e Castelo Novo, no Fundão), no Ramal de Alfarelos (entre Fontela e Figueira da Foz), e na Linha do Oeste (entre Meleças, em Sintra, e Caldas da Rainha, e ainda entre Louriçal, em Pombal, e Amieira, em Soure).

De acordo com a CP, às 13h45 estavam suspensos os serviços de longo curso (Intercidades e Alfa Pendular) e regional na Linha do Norte, assim como o serviço Intercidades na Linha da Beira Alta e todos os serviços na Linha da Beira Baixa.

Também a Linha do Oeste tem os serviços suspensos. Os comboios urbanos entre Sintra e Alverca não estão a circular.

Face aos cortes iniciais, foi retomada toda a circulação na Linha do Douro, Linha do Sul, Linha de Évora e Ramal de Tomar. Na Linha do Norte, foi retomado o serviço regional apenas entre Coimbra B e Aveiro, e na Linha da Beira Alta voltaram a circular os comboios regionais.

Também a Linha do Minho voltou a ter comboios na quatro vias entre Ermesinde e Contumil, enquanto a Variante de Alcácer, na Linha do Sul, também voltou a abrir à circulação.

[notícia atualizada às 14h55 de 28 de janeiro de 2026]

  28 jan, 2026
