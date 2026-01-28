Comboios continuam suspensos em três linhas ferroviárias devido à depressão Kristin

28 jan, 2026 - 07:39 • Olímpia Mairos
Três linhas ferroviárias continuam com cortes na circulação de comboios esta quarta-feira, devido aos efeitos do mau tempo provocado pela depressão Kristin. A venda de bilhetes foi suspensa para serviços de longo curso nas linhas do Norte, Beira Alta e Beira Baixa.
Segundo a CP, às 16h30 estavam suspensos todos os serviços na Linha da Beira Baixa e na Linha do Oeste. Na Linha do Norte, estão suspensos os comboios Intercidades e Alfa Pendular entre Porto e Lisboa, e os comboios regionais entre Coimbra B e o Entroncamento. Na Linha da Beira Alta, estão suspensos os comboios Intercidades.
Mau tempo
Na Linha do Norte, foi retomado o serviço regional entre Coimbra B e Aveiro. Na Linha da Beira Alta, circulam apenas os serviços regionais (os Intercidades não).
Também a Linha do Minho voltou a ter comboios na quatro vias entre Ermesinde e Contumil, enquanto a Variante de Alcácer, na Linha do Sul, também voltou a abrir à circulação.
De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), às 17h estava permanecia cortada a circulação na Linha do Norte (entre Lamarosa, em Coimbra, e Alfarelos, em Soure), na Linha da Beira Baixa (entre Ródão e Castelo Novo, no Fundão), no Ramal de Alfarelos (entre Fontela e Figueira da Foz), e na Linha do Oeste (entre Meleças, em Sintra, e Caldas da Rainha, e ainda entre Louriçal, em Pombal, e Amieira, em Soure).
[notícia atualizada às 17h48 de 28 de janeiro de 2026]