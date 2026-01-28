Ouvir
Depressão Kristin

​"Danos materiais avultados" na Base de Monte Real

28 jan, 2026 - 21:43 • Liliana Monteiro e Ricardo Vieira

Ninguém ficou ferido. Força Aérea garante que “mantém operacional a missão de defesa aérea do país”.

A+ / A-

A Base Aérea N.º 5 em Monte Real, Leiria, sofreu esta quarta-feira “danos materiais avultados” em resultado da depressão Kristin, avança a Força Aérea (FA) em comunicado enviado à Renascença.

Ninguém ficou ferido na base em resultado do temporal.

A Força Aérea garante que “mantém operacional a missão de defesa aérea do país”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“A Força Aérea está a atuar de imediato para restabelecer a normalidade da atividade da Unidade, dando prioridade à segurança dos militares e trabalhadores civis que ali prestam serviço”, indica o comunicado da FA.

A Renascença perguntou, entretanto, à Força Aérea se algum avião F16 ficou danificado em resultado da tempestade.

Apesar do impacto da depressão Kristin, a Força Aérea mantém operacional a missão de defesa aérea do país.

