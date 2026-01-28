Ouvir
Mau tempo

Depressão Kristin deixa 485 mil clientes sem energia até às 18h00 desta 4.ª feira

28 jan, 2026 - 14:42 • Lusa

Cerca de um milhão de pessoas chegaram a estar sem energia no continente às 6h00.

Cerca de 485 mil clientes da E-Redes permaneciam esta quarta-feira às 18h00 sem fornecimento de eletricidade em Portugal continental, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin na rede elétrica, informou a empresa.

Numa nota, a empresa responsável pela distribuição de eletricidade referiu que os distritos mais afetados pelas falhas na rede elétrica continuam a ser Leiria, que concentra mais de metade do total de clientes sem fornecimento, seguindo-se Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Santarém.

“A intervenção das equipas operacionais da E-Redes mobilizadas no terreno foi dificultada pelas condições meteorológicas adversas, havendo agora condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na Alta, Média e Baixa Tensão”, explica a empresa.

A E-Redes adiantou ainda que tem mobilizados no terreno cerca de 1.200 operacionais para reposição do fornecimento de energia.

🔴 Ao minuto: Proteção Civil faz novo alerta para esta noite. Mau tempo faz quatro mortos

Mau tempo

🔴 Ao minuto: Proteção Civil faz novo alerta para esta noite. Mau tempo faz quatro mortos

Norte e Centro estão sob aviso amarelo entre as 21(...)

Pelas 06h00, cerca de um milhão de pessoas chegaram a estar sem energia no continente.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

As operações das equipas no terreno - com 1.200 às 13h00 - foram dificultadas pelo mau tempo registado de madrugada e ao início da manhã, tendo sido depois repostas as "condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na alta, média e baixa tensão".

[notícia atualizada às 19h23]

Tópicos
