Mau tempo

Depressão Kristin deixa 529 mil clientes sem energia até às 13h

28 jan, 2026 - 14:42 • Lusa

Cerca de um milhão de pessoas chegaram a estar sem energia no continente às 6h.

Perto de 529 mil clientes da E-Redes no continente português estavam sem eletricidade às 13h desta quarta-feira, com o distrito de Leiria a concentrar "mais de metade do total de clientes impactados", segundo a empresa.

Numa nota, a E-Redes lembrou que "a rede elétrica foi bastante impactada pelas condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Kristin, causando vários danos na infraestrutura física de distribuição de eletricidade".

As operações das equipas no terreno -- com 1.200 às 13h00 - foram dificultadas pelo mau tempo registado de madrugada e ao início da manhã, tendo sido depois repostas as "condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na alta, média e baixa tensão".

Pelas 6h, cerca de um milhão de pessoas chegaram a estar sem energia no continente.

A passagem da depressão Kristin pelo território português provocou pelo menos dois mortos, confirmados pela Proteção Civil nacional, e vários desalojados, com o registo de cerca de 3.300 ocorrências entre as 00h00 e as 12h00 de hoje.

Quedas de árvores e de estruturas foram as principais ocorrências, tendo as sub-regiões mais afetadas sido Leiria, Coimbra, Lisboa, Península de Setúbal, Oeste, Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Aveiro.

Vento, chuva, neve e agitação marítima têm motivado o corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, bem como o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, até às 23h59 de hoje em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

