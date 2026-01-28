Depressão Kristin deixa 529 mil clientes sem energia até às 13h

28 jan, 2026 - 14:42 • Lusa
Perto de 529 mil clientes da E-Redes no continente português estavam sem eletricidade às 13h desta quarta-feira, com o distrito de Leiria a concentrar "mais de metade do total de clientes impactados", segundo a empresa.
Numa nota, a E-Redes lembrou que "a rede elétrica foi bastante impactada pelas condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Kristin, causando vários danos na infraestrutura física de distribuição de eletricidade".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As operações das equipas no terreno -- com 1.200 às 13h00 - foram dificultadas pelo mau tempo registado de madrugada e ao início da manhã, tendo sido depois repostas as "condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na alta, média e baixa tensão".
Mau tempo
Há quatro mortes contabilizadas pelo autarca de Le(...)
Pelas 6h, cerca de um milhão de pessoas chegaram a estar sem energia no continente.
A passagem da depressão Kristin pelo território português provocou pelo menos dois mortos, confirmados pela Proteção Civil nacional, e vários desalojados, com o registo de cerca de 3.300 ocorrências entre as 00h00 e as 12h00 de hoje.
Quedas de árvores e de estruturas foram as principais ocorrências, tendo as sub-regiões mais afetadas sido Leiria, Coimbra, Lisboa, Península de Setúbal, Oeste, Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Aveiro.
Vento, chuva, neve e agitação marítima têm motivado o corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, bem como o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.
A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, até às 23h59 de hoje em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.