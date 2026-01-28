Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria, a região mais afetada do país

28 jan, 2026 - 09:40 • Olímpia Mairos , Jaime Dantas

PSP mobiliza corpo de intervenção para Leiria. Proteção Civil contabiliza cerca de 1.500 ocorrências em todo o país.

A+ / A-
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.
Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria. Foto: D.R.

Leiria é, até ao momento, a região mais atingida em todo o país pela passagem da depressão Kristin, com relatos de destruição, estradas cortadas e graves danos em infraestruturas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À Renascença, Virgínia Simões, proprietária de um estabelecimento comercial em Leiria, conta que o café ficou fortemente danificado.

“Estamos sem as grades laterais que protegiam as entradas do café”, relata, acrescentando que a esplanada “está virada do avesso” e que ainda não conseguiu sequer entrar no interior do espaço.

O estabelecimento encontra-se sem eletricidade e situa-se junto à Escola Secundária Domingos Sequeira, onde “caíram árvores de grande porte que estavam dentro do jardim, para cima dos carros que estão no estacionamento”.

Os estragos estendem-se também a habitações. Na casa da irmã de Virgínia Simões, “as janelas e o telhado voaram”, enquanto o filho, que tentava deslocar-se para uma aldeia a cerca de 20 quilómetros de Leiria, “não está a conseguir passar”. “Está tudo intransitável”, resume.

Perante a gravidade da situação, a Polícia de Segurança Pública mobilizou 30 operacionais do Corpo de Intervenção para reforçar as ações de proteção e socorro à população. Fonte oficial da PSP descreveu à agência Lusa o cenário no concelho como “muito difícil”, com várias estradas cortadas devido à queda de árvores, danos em infraestruturas e postos de abastecimento de combustíveis destruídos.

A passagem da depressão Kristin já provocou uma vítima mortal. Um homem morreu durante a madrugada na Estrada Nacional 1, em Povos, no concelho de Vila Franca de Xira, depois de uma árvore ter caído sobre a viatura em que seguia. A informação foi confirmada à Renascença pela Proteção Civil.

Este acidente mortal é um dos cerca de 1.500 incidentes registados entre a meia-noite e as 8h00, em todo o país, associados aos efeitos do mau tempo provocado pela depressão Kristin.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias